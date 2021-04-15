الخميس 15 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

3 مشاهد مثيرة فى الحلقة الثانية من «الاختيار 2»

هاني سرحان
هاني سرحان

استطاع المؤلف هاني سرحان أن يتناول فى الحلقة الأولى من مسلسل “الاختيار 2” بشكل متوازٍ الأحداث فى سيناء وفى القاهرة أثناء الفترة بعد بيان العزل فى 2013، والتى تعتبر من أصعب الفترات التى مرت بها البلاد، من خلال شخصيتى المقدم زكريا يونس "كريم عبد العزيز" من الأمن الوطنى، وضابط العمليات الخاصة الرائد يوسف الرفاعى "أحمد مكى"، وأوضح التحديات التى تعرض لها كلاهما أثناء تأدية عملهما فى مواجهة الإرهاب وأعداء الوطن.

وتميزت الحلقة الأولى بظهور شخصيات من الجزء الأول مثل أحمد منسي وهشام عشماوي، وظهور محمد فراج كضيف شرف فى مشهد مميز نال استحسان وإشادة الجمهور.

وفى الحلقة الثانية استطاع هاني مع المخرج بيتر ميمى بحرفية عالية الجمع بين 3 مشاهد في وقتٍ واحد، مشهد إبطال المتفجرات، ومشهد الهجوم على معسكر الضابط يوسف، ومشهد الهجوم على كمين للقوات المسلحة بسيناء، لتسير جميع الأحداث بالتزامن وتنتهي بانتصار القوات المسلحة والداخلية على كل الأصعدة، والنجاح في التصدي للإرهاب والتكفيريين.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكى وإياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وأحمد شاكرعبد اللطيف ورياض الخولى.

هاني سرحان هو كاتب سيناريو ومؤلف مصري، استطاع أن يفرض نفسه في سوق الدراما المصرية بجزئين من مسلسل الأب الروحي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا خارج مواسم المنافسة المعتادة، نافس في الموسم الرمضاني لأول مرة في 2019 بمسلسل “لمس أكتاف”، والذي تصدّر قوائم المشاهدات لأسابيع، الأمر الذي دفع النجم ياسر جلال لتكرار التعاون بينهما في مسلسل “الفتوة” 2020 الذي يدور في زمن قديم من منتصف القرن التاسع عشر في أحياء القاهرة القديمة وعصر الفتوات.

وكان قد شارك المؤلف هاني سرحان مؤخرا في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته العاشرة وذلك بحضور الفنان محمود حميدة والفنانة نادية الجندي والفنان محيي إسماعيل وعدد كبير من الفنانين، بينما شهد المهرجان تقديم 52 فيلما وقتها وشهادة تقدير في ختامه للفنان خالد الصاوي والذي نجح في فيلم للإيجار.

المؤلف هاني سرحان الاختيار مسلسل الحلقة الأولى متوازي سيناء القاهرة

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