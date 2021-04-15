الصحة: إصابة 15 مواطنا ولا وفيات فى حادث قطار الشرقية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إصابة ١٥ مواطناً فى حادث قطار منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ٣٣ سيارة إسعاف مجهزة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى منيا القمح المركزي، لافتاً إلى أن الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان كلفت وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود بمتابعة الحالة الصحية للمصابين، حيث يتواجد وكيل الوزارة على رأس فريق طبي بالمستشفي لتقديم كافة سبل الرعاية الطبية للمصابين.

وكشف مجاهد عن خروج ٦ من المصابين من المستشفى بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، مشيراً إلى أن باقي المصابين يعانون من إصابات بسيطة إلى متوسطة كسور وجروح وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد" وهم جميعا يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وكان المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، قد كشف عن خروج بوجي العربة الخامسة من قطار ٣٣٩، عن القضبان وذلك على خط بنها - الزقازيق حيث خرجت العربة اليوجي أثناء مسير القطار.

وأضاف "رسلان" فى تصريحات لـ"الدستور"، أن خروج العربة البوجي نتج عنه انقلاب العربة على جانبها بقطار ٣٣٨ وذلك نتيجة وجود أعمال لتجديد السكة فى تلك المنطقة، لافتا إلى أن الونش فى طريقة لرفع العربة من على السكة وسيتم تشغيل الخط النازل خلال ١٥ دقيقة، على أن يتم تشغيل الخط الطالع فقط حاليًا.

وأشار إلى أن هناك تشكيل لجنة فنية من هيئة السكة الحديد وذلك للوقوف على أسباب الواقعة والتحقيق فيها لمعرفة السبب الأساسي الذي أدى إلى خروج العربة البوجي.