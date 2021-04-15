الخميس 15 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طائرة مسيرة مفخخة تستهدف مركزا لقوات التحالف الدولى فى مطار أربيل

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة

أعلنت وزارة داخلية إقليم كردستان بالعراق، مساء الأربعاء، أن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت مركزا لقوات التحالف الدولي في مطار أربيل.


وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أنه بعد التحقيق والمتابعة من قبل الجهات المعنية حول أسباب دوي الانفجار الذي سُمع هذه الليلة في مطار أربيل الدولي، تبين أن صوت الانفجار كان بفعل طائرة مسيّرة تحمل مادة (تي.إن.تي) شديدة الانفجار، مستهدفةً بذلك مركزاً لقوات التحالف الدولي في المطار.


كما أشارت الوكالة الوطنية العراقية، في بيانها، إلى أن الانفجار لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح، لكنه ألحق أضراراً مادية بأحد المباني، ولا تزال التحقيقات متواصلة لتحديد مصدر ومكان انطلاق الطائرة المسيّرة.


وفي وقت سابق، أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية ضبط ورشة "تفخيخ" تابعة لتنظيم داعش في تلعفر بمحافظة نينوى.


وذكرت الاستخبارات العسكرية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية، مساء الأربعاء، أنه: "على ضوء معلومات استخبارية دقيقة أشارت بوجود أحد المنازل في منطقة الكفاح الجنوبي التابعة الى قضاء تلعفر يستخدم كورشة للتفخيخ".


وأضاف البيان أنه "على إثر ذلك وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تحركت عناصر الاستخبارات العسكرية نحو الهدف ومداهمة المكان"، مشيرة إلى "ضبط طن ونصف من مادة الكبريتيك، وقذائف هاون مختلفة داخل المكان".


وأشار البيان إلى أنه تم ضبط قذائف مدفع 155 ملم، 3 عبوات ناسفة محلية الصنع، بالإضافة الى رمانة قاذفة وركيزة هاون، موضحا أن عناصر الاستخبارات العسكرية قامت برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة.

كما أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، عن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف المواطنين في رمضان بمحافظة ديالى.

وقال رسول، في بيان له اليوم، إنه من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، أحبط جهاز مكافحة الإرهاب مخططا إرهابيا لعصابات داعـش التكفيرية كان يستهدف من خلاله المواطنين الذين يتبضعون لشهر رمضان المبارك في إحدى أسواق محافظة ديالى، وفقا لوكالة الأنباء العراقية واع.

وأشار رسول إلى أنه تم القبض على إرهابي كان يحاول تنفيذ عملية إجرامية، وبحوزته مواد متفجرة لتنفيذ هذه العملية الإرهابية.
 

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