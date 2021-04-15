مسلسل هجمة مرتدة يتصدر تويتر بالتزامن مع عرض ثاني حلقاته

واصل مسلسل هجمة مرتدة، للنجمين أحمد عز وهند صبرى، جذب أنظار المشاهدين بعد انطلاق سباق مسلسلات رمضان مع عرض الحلقة الثانية من المسلسل.

وتزايد الاهتمام بمسلسل هجمة مرتدة مع عرض الحلقة الثانية، وتصدر هاشتاج باسم المسلسل "هجمة مرتدة" تريند "تويتر" فى مصر، ورافقه إعجاب كبير بقصة المسلسل ومشاهد الحركة التى جذبت الانتباه مع بداية المسلسل.

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.