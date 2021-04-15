الخميس 15 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مسلسل هجمة مرتدة يتصدر تويتر بالتزامن مع عرض ثاني حلقاته

هجمة مرتدة
هجمة مرتدة

واصل  مسلسل هجمة مرتدة، للنجمين أحمد عز وهند صبرى، جذب أنظار المشاهدين بعد انطلاق سباق مسلسلات رمضان مع عرض الحلقة الثانية من المسلسل.

وتزايد الاهتمام بمسلسل هجمة مرتدة مع عرض الحلقة الثانية، وتصدر هاشتاج باسم المسلسل "هجمة مرتدة" تريند "تويتر" فى مصر، ورافقه إعجاب كبير بقصة المسلسل ومشاهد الحركة التى جذبت الانتباه مع بداية المسلسل.

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.

WhatsApp Image 2021-04-14 at 11.57.52 PM
WhatsApp Image 2021-04-14 at 11.57.52 PM

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خروج قطار عن القضبان فى الشرقية.. وانتقال 20 سيارة إسعاف لموقع الحادث

رئيس السكة الحديد: تجديدات السكة وراء سقوط عربة بوجى بخط «بنها - الزقازيق»

مصدر بـ«التعليم» يكشف حقيقة إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاتي لسنوات النقل

خاص| أول فيديو من موقع خروج قطار عن القضبان في الشرقية

«الله يخربيتك القطر هيقف».. تداول فيديو لطفل يقود قطار بكفر الشيخ

النيابة العامة تفتح تحقيقا في وفاة 20 بحادث طريق أسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا

ماجد حبته

الحقوقيون والسد الإثيوبى

مؤمن المحمدي

يعنى إيه «رأى»؟

د. منى حلمى

أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

تحت شعار "الإخوان الإسرائيليون": انطلاق احتفالات يوم الاستقلال الـ 73

الاحتلال الإسرائيلي يعطل مكبرات صوت المسجد الأقصى

الاحتلال الإسرائيلى يمنع الصائمين من الإفطار قرب المسجد الأقصى