إصابة 12 شخصا إثر انقلاب ميكروباص بترعة فى برج العرب بالإسكندرية

تسبب حادث انقلاب سيارة ميكروباص، مساء الأربعاء، بترعة بطريق نجع القطعان بمنطقة برج العرب الجديد غرب الإسكندرية، في إصابة 12 شخصا، من مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وأخطرت النيابة التحقيقات.



تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بورود بلاغا بانقلاب سيارة ميكروباص في ترعة على جانب طريق نجع القطعان، برج العرب الجديد، على الفور انتقل ضباط القسم والمرور رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.



وبالمعاينة والفحص تبين أن انقلاب ميكروباص بالترعة المشار إليها، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا من مستقلي الميكروباص جميعهم من مركز دمنهور محافظة البحيرة، وهم: حمادة محمد حامد، 20 سنة، مصاب بجرح قطعي بالرأس وجرح متهتك بالأنف، وعبدالعزيز سعد خليل، 24 سنة، مصاب بجرح قطعي بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وربيع صابر عبدالمولى 25 سنة، مصاب بكدمة بالكتف الأيمن واشتباه ما بعد الارتجاج، وـحمد يحيى زكريا 27 سنة، مصاب بجرح تهتكي بالأذن اليسري ورقعة جلدية مفقودة من فروة الرأس، وأحمد حلمي حامد، 30 سنة، مصاب بكدمة بالظهر وسحجات متفرقة بالجسم، ومجدي خالد محمد 21 سنة، مصاب جرح قطعي بالرأس، وسامي عبدالعزيز ظريف، 38 سنة، مصاب بجرح قطعي بالرأس، ومحمد جابر عبدالوهاب 22 سنة، مصاب بكدمة بالكتف الأيمن والجانب الأيمن من الصدر، ورأفت عبدالسلام 35 سنة، مصاب بكدمة بالساعد الأيسر والجانب الأيمن من البطن، ونادر أحمد إبراهيم 35 سنة مصاب بجرح وكدمة بالركبة اليمنى، وإسماعيل محمد عبدالمجيد 29 سنة، مصاب بجرح قطعي بالوجه وسحجات متفرقة بالجسم، وسامي ممدوح السيد 22 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وكدمه شديدة بالصدر، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة برج العرب، وأخطرت النيابة التحقيقات.

كان طريق برج العرب غرب الإسكندرية، شهد اشتعال النيران في سيارة نقل أثناء سيرها، وتم السيطرة على النيران وتحرر المحضر اللازم.



تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ باشتعال النيران بسيارة نقل بمقطورة الخاصة بنقل الرمال والظلط دون حدوث إصابات.



علي الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، وقوات من الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وتم السيطرة على الحريق وبالمعاينة والفحص تبين نشوب النيران في كبينة السائق مما أدى إلى تفحمها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.