الخميس 15 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

النمر الحلقة 2.. هنا الزاهد تختار اسم «نوح» لمحمد إمام بعد فقدان ذاكرته

الفنان محمد إمام
الفنان محمد إمام والفنانة هنا الزاهد

قامت الفنانة هنا الزاهد باختيار اسم نوح للفنان محمد إمام ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "النمر" المعروض على قناة الحياة الفضائية والمشارك ضمن مسلسلات المارثون الرمضاني الحالي 2021، وذلك بعد تسببها في فقدان ذاكرته بعد أن اصطدمته بسيارتها في أحداث الحلقة الأولى.

وظهرت خلال الأحداث مفاجأة قلبت أمر خالد أنور رأسا على عقب والذي يظهر بشحصية تدعى "حسن الحلق" من الفنانة ولاء الشريف والتي أبلغته بأنها حامل حيث تجمعهما علاقة سرية غير شرعية.

وأثناء الأحداث قام محمد إمام بالهرب من صاحب توك توك وذلك بعد تسببه في تكسيره، مطالبا إصلاحه بمبلغ 15 ألف جنيها وكان برفقته الفنان محمود حافظ.

وأثناء الهرب قامت إحدى القوات الأمنية بالقبض على محمد إمام بسبب عدم تواجد برفقته البطاقة الشخصية، بالإضافة إلى فقدانه الذاكرة وعدم علمه باسمه متأثرا بالحادث الذي تعرض له بسبب اصطتدام هنا الزاهد له بسيارتها.

وبدأت الحلقة الثانية بمشهد يجمع كل من خالد أنور وولاء الشريف يظهر فيه الثنائي وهما في حالة عاطفية تؤكد خيانته لهنا الزاهد وتجمعهما قصة حب، فيما قام محمد إمام بالهرب من منزل نرمين الفقي والتي استضافته فيه حتى يتماثل الشفاء.

موعد العرض

يعرض مسلسل النمر، يوما، ثلاث مرات عبر قناة الحياة، يبدأ العرض الأول في تمام الساعة العاشرة والربع مساءا، والإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية صباحا، ثم الحادية عشر وخمس وأربعون دقيقة  ظهرا، كما يعرض 4 مرات عبر قناة الحياة دراما للسماح للجمهور بمشاهدته بشكل مميز، كما يعرض على قناة أبو ظبي في تمام الساعة السادسة مساء والساعة الواحدة صباحا ويتوافر المحتوى بالكامل وبدون إعلانات عبر منصة واتش إت للجمهور للمشاهدة في أي وقت وفي كل مكان.

 

 أبطال وصناع المسلسل

مسلسل النمر يضم باقة مميزة من أهم النجوم على رأسهم محمد إمام وهنا الزاهد ونرمين الفقي وبيومي فؤاد ومحمود حافظ ومحمد ريضا وعلاء مرسي وأحمد خالد صالح وولاء الشريف ومحمد محمود وأحمد حلاوة وخالد أنور ومن تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل ومن إنتاج سينرجي للإنتاج الفني ويعرض عبر قناة الحياة التابعة للمتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة المنتج تامر مرسي.

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