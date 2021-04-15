نيرمين الفقى بشخصيتين عكس بعضهما فى دراما رمضان 2021

أبرزت الفنانة نرمين الفقي مدى قدرتها على تغيير جلدها في مسلسلي "النمر" و"ضل راجل"، فالشخصيتين متناقضتيان لأبعد حد، وكشفت الحلقة الثانية من المسلسلين اليوم هذا التناقض بوضوح.

كشفت الحلقة الثانية من مسلسل "ضل راجل" شعور هدى - نرمين الفقي - بالذنب تجاه ابنتها التي تعرضت لحادث نُقلت على إثره للمستشفى ودخلت في غيبوبة، وذلك لأنها مَن أقنعت زوجها جلال - ياسر جلال - بذهابها لحفل عيد ميلاد صديقتها، وزاد عليها الحزن شعورها بالعجز فهي لا تستطيع الاطمئنان على ابنتها والذهاب للمستشفى لكونها قعيدة.

واختتمت الحلقة بتعرضها لارتفاع في درجة الحرارة ورقودها في الفراش فاقدةً الوعي، لم تستجمع قواها إثر سماعها نبأ دخول ابنتها في غيبوبة، متمنيةً الموت لعدم استطاعتها إنقاذ أسرتها.

وعلى النقيض في مسلسل "النمر" فهي تجسد شخصية شمس الحلقة أحد أكبر تجار سوق الصاغة، وتواصل تقديمها المساعدة لكرم - محمد إمام - وتجعله يسكن في منزلها وتجابه أي شخص يقف أمامه ليطرده من الصاغة.

ووجه حسن الحلق - خالد أنور - اتهامًا لعمته شمس بأنها هي من تسببت في إفساد فرحه بإرسالها مسدج لملك - هنا الزاهد - بأنه يخونها في غرفته بالفندق، ولكنها كتاجرة في السوق ردت عليه بأسلوبها قائلةً: "الناس في كل الدنيا بتشتري راحتها إلا أهل الصاغة مبيشتروش غير تعبهم بس".

مسلسل "النمر" يضم العديد من الفنانين منهم محمد إمام، نرمين الفقي، محمد رياض، هنا الزاهد، عمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، وأحمد خالد صالح، وولاء الشريف وأحمد عبد الله محمود ومحمود حافظ ومحمد مهران، إشراف عام على الإنتاج حسام شوقي، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، ومن إنتاج سنرجي تامر مرسي.

مسلسل "ضل راجل" بطولة ياسر جلال، ونرمين الفقي، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغني، ورنا رئيس، ومحمد يسري، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

ونالت نيرمين إجازة لمدة يومان خلال أول وثاني أيام شهر رمضان المبارك وذلك للمكوث مع أسرتها قبل أن تعاود البلاتوهات مرة أخرى لاستكمال تصوير باقي مشاهد أعملها الرمضانية الحالية.