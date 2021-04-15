«الصحة» تناشد المواطنين بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا

الصحة تناشد المواطنين بالتسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن هناك عدة أنواع من القاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة أن هناك لقاحات الفيروسات المعطلة أو الضعيفة وهي لقاحات تستخدم شكل غير فعال من الفيروسات ولا تسبب الإصابة بالمرض لكنها تعمل على تقوية جهاز المناعة واللقاحات القائمة على البروتين وهي جزء من بروتين فيروس كورونا تقوم بتحفيز جهاز المناعة لتكوين أجسام مضادة للحد من الإصابة بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك اللقاحات ناقلات الفيروسات وهي اللقاحات التي تستخدم فيروس تم تصميمة معمليًا لا يسبب المرض لكنه ينتج بروتين فيروس كورونا، لافتًا إلى أن لقاحات الحمض النووي الريبي والحمض النووي.

وناشدت الوزارة المواطنين بالتسجيل للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني

www.egcovac.mohp.gov.eg

أو التوجه لأقرب وحدة صحية (للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا)

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أعلنت أن الموجة الثانية لفيروس كورونا تشهد انخفاضًا في معدلات الإصابة والوفيات بالفيروس مقارنة بالموجة الأولى، على الرغم من الارتفاع الملحوظ في أعداد الإصابات خلال آخر الـ6 أسابيع الماضية، مشيرة إلى أن محافظات الصعيد شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الإصابة بداية من محافظة الفيوم حتى قنا، موضحة أن المحافظات الأعلى في نسب الإصابة على مستوى الجمهورية هي (كفرالشيخ، سوهاج، بورسعيد، بني سويف، الشرقية، أسيوط، قنا)، كما أكدت أنه تم زيادة أعداد الأسرة الداخلية وأسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي و"تانكات" الأكسجين الطبي بهذه المحافظات لاستيعاب زيادة الإصابات.

وأكدت الوزيرة مجددًا على الأهمية البالغة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا في شهر رمضان، حيث إن التراخي في هذه الإجراءات خلال الاحتفال بالمناسبات الدينية والاجتماعية يؤدي إلى تزايد أعداد الإصابة بالفيروس، حيث إنه تلاحظ خلال الموجة الأولى لفيرس كورونا بدء زيادة أعداد الإصابات في الفترة من 23 أبريل حتى 23 مايو 2020 تزامنًا مع شهر رمضان الكريم.

واستعرضت الوزيرة عددًا من المؤشرات التي توضح زيادة نشاط المواطنين في شهر مارس من العام الجاري مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2020، موضحة أن معدل تردد المواطنين على المطاعم و المقاهي والمولات التجارية والأماكن الترفيهية في مارس 2021 انخفض بمعدل 11 %، مقارنة بانخفض معدل تردد المواطنين على هذه الأماكن في مارس 2020 بنسبة 50 %.

وأشارت الوزيرة إلى زيادة معدل تردد المواطنين على الصيدليات ومحلات البقالة وأماكن بيع السلع التموينية بنسبة 54 %، مقارنة بـشهر مارس 2020 والذي انخفض فيه معدل تردد المواطنين على هذه الأماكن بنسبة 24 %، كما انخفض معدل تردد المواطنين على المتنزهات والشواطىء و المدن السياحية في مارس 2021 بنسبة 2 % مقارنة بشهر مارس من العام الماضي والذي انخفض فيه معدل تردد المواطنين على هذه الأماكن بنسبة 40 %، كما لفتت إلى أنه في مارس 2021 انخفض معدل تحركات المواطنين من وإلى العمل 2% مقارنة بـ 35 % في مارس 2020، كما أنه في مارس 2021 انخفض معدل استخدام المواطنين لوسائل المواصلات ومحطات مترو الأنفاق ووسائل النقل العامة بمعدل 2 %، مقارنة بانخفاض استخدام المواطنين لهذه الوسائل بمعدل 52 % في مارس من العام الماضي.