النمر الحلقة الثانية.. القبض على محمد إمام بعد تهشيمه لـ«توك توك»

بدأت منذ قليل الحلقة الثانية من مسلسل النمر الذي يخوض بطولته النجم محمد إمام وذلك على قناة الحياة الفضائية والمشارك ضمن مسلسلات المارثون الرمضاني الحالي 2021.

وأثناء الأحداث قام محمد إمام بالهرب من صاحب توك توك وذلك بعد تسببه في تكسيره مطالبا إصلاحه بمبلغ 15 ألف جنيها وكان برفقته الفنان محمود حافظ.

وأثناء الهرب قامت إحدى القوات الأمنية بالقبض على محمد إمام بسبب عدم تواجد برفقته البطاقة الشخصية بالإضافة إلى فقدانه الذاكرة وعدم علمه باسمه متأثرا بالحادث الذي تعرض له بسبب اصطتدام هنا الزاهد له بسيارتها.

مواعيد مسلسل "النمر" لمحمد إمام على قناتي "الحياة" و"أبو ظبي"

يعرض مسلسل النمر خلال شهر رمضان الجاري على كل من قناة "الحياة" الفضائية، وقناة "أبو ظبي" الفضائية.



ويعرض المسلسل على قناة "الحياة" في ثلاثة مواعيد، ويكون العرض الأول في تمام الساعة العاشرة والربع مساء، ويعاد المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية إلا ربع مساء.



كما يعرض المسلسل على قناة "أبو ظبي" في ثلاثة مواعيد الأول في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق، والإعادة في تمام الساعة الواحدة صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة مساء.

وانتهت الحلقة الأولى بفقدان محمد إمام الذاكرة بعد حادث سير تعرض له أثناء قيادة هنا الزاهد لسيارتها وهي منهارة بسبب خيانة خالد أنور لها في يوم حفل زفافهما مع صديقتها ولاء الشريف.

وقام محمد رياض والد هنا الزاهد وبيومي فؤاد والد خالد أنور بمرافقته إلى حي الصاغة لتظهر النجمة نرمين الفقي والتي ابدت سعادتها بإلغاء حفل زفاف هنا الزاهد وخالد أنور وقالت لمحمد إمام "هكون في ضهرك إكراما لانك كنت سبب في الغاء الفرح".

صناع مسلسل النمر لمحمد إمام:

مسلسل النمر بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.