كشفها الشهيد محمد مبروك.. خطة الإخوان لتقسيم مصر بعد عزل مرسى 

برز في مسلسل "الاختيار ٢" دور الشهيد البطل المقدم محمد مبروك، الضابط بقطاع الأمن الوطنى، والذي استهدفته الجماعة الإرهابية فى 18 نوفمبر 2013 أثناء توجهه إلى عمله، ويقوم بهذا الدور الفنان إياد نصار، كان له دور محوري في عدة قضايا تخص الإخوان فهو الشاهد الباسل الذي اينطاع فضح مخططات الإخوان.

كان مبروك الشاهد الأساسي على ما فعله الإخوان لتقسيم مصر فقبل أحداث 2011، نجح مبروك، فى تسجيل مكالمات هاتفية ورصد إيميلات متبادلة بين محمد مرسى عضو مكتب الإرشاد، فى هذا الوقت، وأحمد عبدالعاطى مسؤول التنظيم الدولى للإخوان فى تركيا، ورصد أوامر مرسي لكل من الإخوانيين محمد الكتاتنى ومتولى صلاح عبد المقصود متولى، للسفر إلى دولة تركية والالتقاء مع عبد العاطى" لتدرس إمكانية استثمار الجماعة للأحداث المتوقعة فى البلاد واستغلالها بما يخدم الجماعة، فتم القبض على محمد مرسي و34 من قيادات الإخوان على ذمة القضية وأودعوا بسجن وادي النطرون.

عثر الشهيد محمد مبروك على وثيقة بخط يد محمد مرسي فيها 8 بنود آخرهم دخول إسرائيل لسيناء، وهذه الوثائق سرقت من مكتب الشهيد محمد مبروك بعد اقتحام مبني أمن الدولة فى فبراير 2011، وذلك بعد أن دخلت مجموعات من الإخوان والمتظاهرين واستولوا على الشنطة التي كانت بداخلها الوثائق ومحاضر التحريات التي اعدها الشهيد محمد مبروك إلى جانب تسجيلات المتهمين الهاتفية.

كان شاهد على قضية التخابر المتهم فيها محمد مرسي وآخرون والتي كشف فيها العلاقة بين قيادات الجماعة الإرهابية مع عناصر المخابرات الأمريكية، من أجل تنفيذ المخطط الموضوع لمنطقة الشرق الأوسط، وهو نشر الفوضى تلك التي عرّفتها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس، وهو المشروع الذى أطلقت عليه مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق "الشرق الأوسط الكبير".



