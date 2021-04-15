«وقف حلف اليمين».. «الاختيار 2» يعرض خطة الإخوان للبقاء فى الحكم

عرضت قناة ON مسلسل "الاختيار 2" على شاشتها، ويتناول "الاختيار" بطولات جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن، ويتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 حتى 2020، وفي الحلقة الثانية من المسلسل استعرض اعتصام رابعة وما جرت به من أحداث، بجانب ظهور تعامل الإرهابين من جماعة الإخوان المسلمين المتحامين في الدكتور محمد مرسي، الذي تولى حكم البلاد آنذاك، ورغبتهم في تدمير البلاد، وقتها حاولوا تفجير كهرباء المعادي الذي يصل بالمحكمة الدستورية العليا لمنع حلف وأداء اليمين.

إبطال مخطط الإخوان

قوات الشرطة آنذاك، بقيادة المقدم زكريا يونس والتي يجسد دوره الفنان كريم عبد العزيز، تمكنت من إلقاء القبض على من وضع هذه القنابل وكان يدعى الشيخ سلامة، وإنقاذ أرواح برئية، وإكمال النصب وحلف اليمين، فتمكن الضابط "زكريا يونس" بالأمن الوطني من إحباط أكبر عملية إرهابية وقت حلف اليمين بالمحكمة الدستورية عقب ضبط خلية إرهابية توصل إليه ضباط الأمن الوطني كان يتزعمها الشيخ حسن والذى تم تحديد موقعه قبل تفجير أبراج الكهرباء بالمعادي.

حملات أمنية

وفي يوم 12 نوفمبر 2014 شنت أجهزة الأمن بالجيزة، حملة أمنية مكبرة، بمناطق إطفيح والصف، جنوب الجيزة، لاستهداف المنتمين لجماعة الإخوان، المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا عنف، وقعت الفترة الماضية بالمنطقة، ومن بينها وقائع تفجير أبراج الكهرباء بالكريمات وإطفيح، وأسفرت الحملة عن ضبط 25 منتمياً لجماعة الإخوان المحظورة وفق القانون، لاتهامهم في عشرات من قائع العنف والتفجير والاشتراك في مسيرات بمنطقتي الكريمات وإطفيح.

وقالت التحريات، إن من بين المتهمين، 4 من "إخوان الجيزة"، متهمين في تفجير أبراج ومحولات الكهرباء بالمناطق الجبلية بالكريمات وأطفيح، وأشارت التحريات إلى أن المتهمين أقروا بارتكاب التهم الموجهة إليهم، فيما بدأ فريق من قطاع الأمن الوطني، فحص المتهمين المضبوطين، لبيان علاقتهم بالخلايا الإرهابية المضبوطة في الجيزة والقاهرة.

وشارك في الحملة قطاع الأمن المركزي والعمليات الخاصة وفريق من قطاع الأمن الوطني، وتمكنت الحملة من ضبط 13 هارباً من تنفيذ أحكام قضاية جنائية متنوعة، فيما ضبط 30 كيلو من نبات البانجو المخدر و1000 قرص مخدر.

التهم الموجهة للجماعة

والنيابة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تولى قيادة في جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون وهي "اللجان النوعية فى الجيزة والغربية والمنوفية والإسكندرية وكفر الشيخ" والانضمام لها وإمدادها بمعونات مادية وأسلحة، واستهداف أبراج الضغط العالي في محافظة الجيزة، وتلقى تدريبات لتصنيع المواد المتفجرة وتصنيعها وحيازتها واستعمالها للإخلال بالأمن العام، وحيازة مستندات تحوي معلومات دقيقة عن شبكات الكهرباء، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة وكواتم صوت وأقمصة واقية من الرصاص دون تصريح، وإضرام النيران فى جراج إدارة شرطة النجدة في الإسكندرية، وإحراق سيارات شرطة في محيط قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، وقتل مواطن عمدا مع سبق الإصرار، وإضرام النيران في محطة وقود بالإسكندرية واحتجاز العاملين بها تحت تهديد السلاح، وإشعال النيران فى كارفور الإسكندرية.

قرار المحكمة

وفي يوم 11 مارس 2021 حجزت محكمة النقض، الحكم في الطعون على أحكام المؤبد والمشدد الصادرة بحق المتهمين بقضية "تفجير أبراج الكهرباء" لجلسة 10 يونيو المقبل، وكانت محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) قضت في القضية رقم 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة في 30 أبريل 2019 بمعاقبة 34 متهمًا بالسجن المؤبد، والمشدد 10 سنوات لـ 11 آخرين.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

ويشارك فى حلقات المسلسل عدد كبير من ضيوف الشرف على على غرار الجزء الأول الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، ومن أبرزهم أحمد فهمى، أشرف عبد الباقى، نضال الشافعى، محمد فراج، هشام جمال، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، علي الطيب، محمد محمود عبدالعزيز، أحمد حلاوة.