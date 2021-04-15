الخميس 15 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«زراعة الفيوم»: إزالة حالات تعدٍ على الأرض الزراعية فى المهد بالمراكز

حملة ازالة تعدي علي
حملة ازالة تعدي علي الاراضي الزراعية بالفيوم

أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، مواصلة حملات الإزالة على الأراضي الزراعية، وذلك في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد وكيل الوزارة، على جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد، مدير عام الحماية، بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطه لتنفيذ إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها.

خلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية بتنفيذ ازالة اليوم، وهي حالة التعدي الواقعة على مساحة 6 أسهم بناحية قرية العامرية، بحضور المهندس سيد أحمد محمود، رئيس حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، والمهندس جمال عبد الحليم بحماية الأراضي، ومحمود رمضان رئيس الوحدة المحلية بناحية قرية العدوة.

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة، بالتنسيق مع الوحده المحلية برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، بتنفيذ إزالة بناحية جبلة لعدد ٢حالة تعدي على مساحة واحد قيراط زمام جمعية جبلة، ومساحة 4 قراريط، بحضور المهندس خالد فتحي رئيس الحماية، و المهندس سيد عنتر وكيل الإدارة، ومعمر خيرالله رئيس وحدة جبلة، والمهندس شعبان مدير جمعية جبلة.

وشدد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، على الاهتمام بالنباتات الطبية والعطرية، حيث يوجد بمركز إطسا 400 فدان مزروعة بالنعناع الفلفلي.

خلال ذلك، قامت حملة بقيادة المهندس عباس العشيري مسؤل المشروعات والصناعات الزراعية، والمهندس لطفي جمال الدين عاشور، والمهندس محمود إبراهيم عبدالعزيز مدير الجمعية بناحية عزبة قلمشاه، بالمرور على النباتات الطبية والعطرية بناحية عزبة قلمشاه بمركز أطسا، وخاصه النعناع، حيث تتعدى زراعة هذه الناحية من النعناع مساحة تتعدي ٤٠٠ فدان.

يذكر أن صنف النعناع الفلفلي، يتم زراعته ويمكث في الأرض أكثر من ثلاث سنوات، ويزرع بالعقلة، ويأخذ منه أكثر من ٣ حشات في العام الواحد، ثم يجفف في مناشر ومجففات خاصة، ويعبأ للتصدير، إما أوراق جافة أو مجروش.

حملة ازالة تعدي علي الاراضي الزراعية بالفيوم
حملة ازالة تعدي علي الاراضي الزراعية بالفيوم
حملة ازالة تعدي علي الاراضي الزراعية بالفيوم
حملة ازالة تعدي علي الاراضي الزراعية بالفيوم
حملة ازالة تعدي علي الاراضي الزراعية بالفيوم
حملة ازالة تعدي علي الاراضي الزراعية بالفيوم
حملة ازالة تعدي علي الاراضي الزراعية بالفيوم
حملة ازالة تعدي علي الاراضي الزراعية بالفيوم
زراعة الفيوم حالات تعد الأراضي الزراعية الإجراءات القانونية المخالفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر أسماء المصابين فى حادث قطار منيا القمح بالشرقية

خروج قطار عن القضبان فى الشرقية.. وانتقال 20 سيارة إسعاف لموقع الحادث

رئيس السكة الحديد: تجديدات السكة وراء سقوط عربة بوجى بخط «بنها - الزقازيق»

مصدر بـ«التعليم» يكشف حقيقة إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاتي لسنوات النقل

طقوس خاصة فى رمضان.. ذكريات الفنانين فى الشهر الكريم

«الله يخربيتك القطر هيقف».. تداول فيديو لطفل يقود قطار بكفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا

ماجد حبته

الحقوقيون والسد الإثيوبى

مؤمن المحمدي

يعنى إيه «رأى»؟

د. منى حلمى

أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

خبراء أمميون يؤكدون تصاعد عنف المستوطنين فى الأرض الفلسطينية المحتلة

تحت شعار "الإخوان الإسرائيليون": انطلاق احتفالات يوم الاستقلال الـ 73

الاحتلال الإسرائيلي يعطل مكبرات صوت المسجد الأقصى