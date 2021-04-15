«زراعة الفيوم»: إزالة حالات تعدٍ على الأرض الزراعية فى المهد بالمراكز

أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، مواصلة حملات الإزالة على الأراضي الزراعية، وذلك في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد وكيل الوزارة، على جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد، مدير عام الحماية، بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطه لتنفيذ إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها.

خلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية بتنفيذ ازالة اليوم، وهي حالة التعدي الواقعة على مساحة 6 أسهم بناحية قرية العامرية، بحضور المهندس سيد أحمد محمود، رئيس حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، والمهندس جمال عبد الحليم بحماية الأراضي، ومحمود رمضان رئيس الوحدة المحلية بناحية قرية العدوة.

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة، بالتنسيق مع الوحده المحلية برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، بتنفيذ إزالة بناحية جبلة لعدد ٢حالة تعدي على مساحة واحد قيراط زمام جمعية جبلة، ومساحة 4 قراريط، بحضور المهندس خالد فتحي رئيس الحماية، و المهندس سيد عنتر وكيل الإدارة، ومعمر خيرالله رئيس وحدة جبلة، والمهندس شعبان مدير جمعية جبلة.

وشدد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، على الاهتمام بالنباتات الطبية والعطرية، حيث يوجد بمركز إطسا 400 فدان مزروعة بالنعناع الفلفلي.

خلال ذلك، قامت حملة بقيادة المهندس عباس العشيري مسؤل المشروعات والصناعات الزراعية، والمهندس لطفي جمال الدين عاشور، والمهندس محمود إبراهيم عبدالعزيز مدير الجمعية بناحية عزبة قلمشاه، بالمرور على النباتات الطبية والعطرية بناحية عزبة قلمشاه بمركز أطسا، وخاصه النعناع، حيث تتعدى زراعة هذه الناحية من النعناع مساحة تتعدي ٤٠٠ فدان.

يذكر أن صنف النعناع الفلفلي، يتم زراعته ويمكث في الأرض أكثر من ثلاث سنوات، ويزرع بالعقلة، ويأخذ منه أكثر من ٣ حشات في العام الواحد، ثم يجفف في مناشر ومجففات خاصة، ويعبأ للتصدير، إما أوراق جافة أو مجروش.

حملة ازالة تعدي علي الاراضي الزراعية بالفيوم

حملة ازالة تعدي علي الاراضي الزراعية بالفيوم

حملة ازالة تعدي علي الاراضي الزراعية بالفيوم