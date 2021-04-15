شاعرات من مصر بموسوعة الشعر النسائى العربى المعاصر لفاطمة بوهراكة

صدرت حديثا موسوعة الشعر النسائي العربي المعاصر للباحثة والشاعرة والمغربية فاطمة بوهراكة.

قدمت الباحثة والكاتبة المغربية "فاطمة بوهراكة “ موسوعة الشعرالنسائي العربي، وضمت 79 شاعرة مصرية منهن: أسماء جلال، أمل عبد الرازق، إيمان الكاشف، إيمان البكري، أمل الشربيني، ثريا العسيلي، إخلاص فخري، جليلة رضا، جميلة العلايلي، حنان فاروق، ديمة محمود، رشا الخطيب، زينب السيد، صباح هادي، عبير العطار، عبير عبد العزيز، عزة الوكيل ، عزة كاطو.. وغيرهن.

وتعد موسوعة الشعر النسائي العربي المعاصر عملًا موسوعيًا يضم 1011 شاعرة عربية معاصرة، في 1819 صفحة من القطع الكبير.

وتلفت الباحثة والشاعرة فاطمة بوهراكة إلى أن الموسوعة جاءت في نسختها النهائية بعد جهد مكثف وعمل بدأ منذ عام 2007، واختتمته بهذه الموسوعة.

جدير بالإشارة أن فاطمة بوهراكة من مواليد مدينة فاس، ومدير مهرجان فا الدولي للإبداع الشعري منذ عام 2000 حتى 2019.

شاركت في العديد من الملتقيات والمهرجانات الشعرية والفكرية منذ عام 1996م، وإلى يومنا هذا في كل من المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، السودان، العراق، لبنان، الإمارات، البحرين، سلطنة عمان، فرنسا.

شاركت إلى جانب الشاعرة الدكتورة الشيخة سعاد الصباح في إنجاز مسرحية شعرية تحت عنوان ''فيتو على نون النسوة''، والتى عُرضت بالمركب الثقافي بمدينة فاس المغربية يوم السبت 28 يوليو 2007.

وهى معدة للموسوعة الكبرى للشعراء العرب التي انطلق العمل عليها بتاريخ 1 يوليو 2007 وتم إصدارها كمجلد شمل 2000 شاعر و شاعرة، كما أعدت كتاب 100 “شاعرة من العالم العربي / قصائد تنثر الحب والسلام 1950/2000” صدر عام 2017 م بأربع لغات هي: العربية، الفرنسية ( ترجمة الأستاذة فاطمة الزهراء العلوي)، الإنجليزية ( ترجمة الدكتورة سعاد السلاوي )، الإسبانية (ترجمة الأستاذة ميساء بونو)، ومعدة كتاب 77 شاعرا وشاعرة من المحيط إلى الخليج 2007 /2017 صدر عام 2018 م.