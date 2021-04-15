الخميس 15 أبريل 2021
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رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

احمد سعد يكشف كواليس تقديمه لاغاني الاختيار 2

أحمد سعد يكشف تفاصيل مشاركته فى «الاختيار 2»

احمد سعد
احمد سعد

أكد الفنان أحمد سعد، أنه سعيد بترشيحه لمسلسل الاختيار بجزئه الثاني، والذي يلعب بطولته النجميين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، لافتا إلى أنه شرف كبير لأي فنان أن يشارك في هذه الملحمة الوطنية على حد وصفه.

وأضاف سعد: "غنائي في العمل ليس مجرد عمل أقدمه لكنه شعور بكل شهيد"، موكدا على أنه يغني لأبطال حقيقين وليس لقصص أسطورية؛ لذا فالكلمات كانت تخرج من القلب.

 

وتابع: "قمت بإعادة الأغنية لأكثر من مرة لتخرج بهذا الشكل وهو ما أظهر صدى واسع من قبل الجمهور عند طرح الأغنية الخاصة بالمسلسل على مستوى ردود الأفعال التي كانت مبهرة بالنسبالي".

وقال سعد، إنه يقدم أغنيه أخرى في "الاختيار" سيتم الإفصاح عن تفاصيلهم خلال الحلقات المقبلة، مشيرا إلى أن الكينج محمد منير يقدم هو الأخر عمليين غنائيين خلال حلقات العمل، مضيفًا: “هذا أمر يشرفني بشكل كبير لأنني اشترك معه في تقديم أغاني هذا العمل المميز، الذي يشاهده الملايين في مصر وخارجها".

وعن مشاركته في برنامج رامز جلال "رامز عقله طار"، والذي ظهر في أولى حلقاته قال: "لم أكن أعلم بأن هذا البرنامج يخص مقلب رامز، فانا سافرت للسعودية من أجل المشاركة في موسم الرياض الترفيهي وقد جاءتني الدعوة من الهيئة بشكل رسمي، وهو ما جعلني لا اتخيل أن يكون برنامج لرامز، الذي أضحكني كثيرا ردود الأفعال عند عرض الحلقة ".

وحول رأيه عن مشاركه شقيقه الفنان عمرو سعد في مسلسل "ملوك الجدعنه" قال سعد:"العمل أبهرني وأسعدني كثيرا، أداء عمرو أصبح متطور ومختلف كثيرا، وبينه كيمياء واضحة مع مصطفى شعبان، فالعمل أظهر صداقة واضحة بينهما وجدعنة كبيرة فكرتني بأغنية بحبك يا صحبي التي كانت وش الخير عليا ومن أكثر الأعمال الناجحة في حياتي المهنية".

واختتم سعد: "أتمنى أن أكون قد وفقت في ظهوري بأغاني الاختيار، وأن أكون على قدر المسؤولية التي وضعت فيها للمشاركة في هذا العمل الرمضاني المهم، والذي اعتبره الأبرز في شهر رمضان الجاري لما فيه من قصص مهمة واأطال كبار يتشاركون في بطولته لإظهار بطولات رجال الشرطة والجيش المصري". 

أحمد سعد ابطال الاختيار 2 - mbc العراق 20 مسلسل أحمد مكى

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