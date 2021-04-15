«أوقاف مطروح»: إقبال المواطنين على أداء صلاة التراويح وسط إجراءات احترازية

قال الشيخ حسن عبد البصير، وكيل أوقاف مطروح، إن أقيمت صلاة التراويح لليوم الثالث وسط إجراءات احترازية مشددة، مؤكدًا علي أن شهد مسجد الرحمن الرحيم إقبال من المواطنين في صلاة التراويح.

وأكد الشيخ حسن عبد البصير، على توافد المصلون على جميع المساجد وبكثافات عالية مع اتباعهم الإجراءات الاحترازية لمواجهه كورونا، وذلك نتيجة الوعي الكبير الذي يتمتع به المواطن المطروحي.

وقدم وكيل أوقاف مطروح الشكر إلى الأئمة في جميع المساج على التزامهم وحرصهم على أداء دورهم التعبدي مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.

وأشار «عبد البصير» إلى أنه مازالت مديرية أوقاف مطروح تواصل حملتها لتعقيم وتطهير جميع المساجد على مدار الشهر، وذلك لحماية للنفس وحفاظًا على الأرواح، مطالبًا مواطنين مطروح بالتعبد من جهتين أداء الشعائر والتراويح وعبادة حماية الأرواح والحفاظ على النفس بالتزام الاجراءات الاحترازية، مرددًا «واجب شرعي وضرورة وطنية».

وأوضح وكيل أوقاف مطروح، أنه تابع عمل الغرفة الرئيسية بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات، مؤكدًا على عدم وجود مخالفات حتى تاريخه، والتزمت كافة القيادات بأداء الصلوات بالمساجد ومتابعة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الوزارية.

يذكر أن وسط فرحة الأهالي، شهدت مدينة مرسي مطروح إقبال الأهالي على عدد من المساجد لأداء أول صلاة تراويح، وذلك وسط إجراءات احترازية لحماية المواطنين من احتمالية الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل أوقاف مطروح، إن هناك حالة من وعي المواطنين أثناء أداء أول صلاة تراويح بمساجد المحافظة، مرددًا: « وهو السبب الرئيسي في نجاح أول يوم في صلاة التراويح في شهر رمضان».