«شؤون الحرمين»: تطيّب الكعبة والمسجد الحرام 10 مرات يومياً بأجود أنواع البخور

تطيّب الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حِجر إسماعيل عليه السلام، وفوانيس الحِجر، والشاذروان، والملتزم، والحَجَر الأسود، والركن اليماني، ومقامَ إبراهيم عليه السلام، 10 مرات يوميًا مقسمة على ثلاث ورديات، وتلمِّعها مرة واحدة في اليوم والليلة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، أنه ينفذ تلك المهام 40 عاملًا لجميع أعمال التطهير، و6 مراقبين، و3 مشرفين، وتخصيص 5 عمال لأعمال التلميع، بمدة تستغرق 20 دقيقة.

وتحرص وحدة الطيب والبخور في المسجد الحرام على العناية الفائقة بتطييب المسجد الحرام وجنباته الشريفة والكعبة المطهرة تعظيمًا وإجلالاً لبيت الله الحرام واهتمامًا بشؤون القاصدين من المصلين والمعتمرين والزائرين، وتسهيلاً لهم على أداء عباداتهم ونسكهم براحة واطمئنان، ليزهو برائحة الطيب الزكية.

وتستخدم الوحدة أفخر أنواع العود المعتق والسيوفي وبخور كلمنتان، وبخور موركي دبل سوبر، تستهلك يومياً لتطيب بيت الله الحرام وخاصة الكعبة المشرفة و20 تولة للحجر الأسود والملتزم والركن اليماني والتولة بواقع 12 جراماً، ويعمل في الوحدة أكثر من 10 موظفين.



وتكثف وحدة الطيب والبخور جهودها خلال شهر رمضان المبارك؛ ليتم تغطية العمل في جميع المواقع بالمسجد الحرام ويتم تبخير المسجد الحرام بأكثر من 60 مبخرة يومياً بواقع 60 كيلوجرامًا من العود الذي توفره الرئاسة.

وقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى ممثلة فى إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام فى ثانى أيام الشهر الفضيل بعد صلاة المغرب مباشرة، بإنهاء غسل المطاف فى وقت قياسى.



وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد ودعانى، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، أن الإدارة حققت رقما قياسيا فى تنظيف صحن المطاف فى مدة زمنية مدتها 5 دقائق، حيث كان العمل متواصلًا وبدقة عالية، مشيرًا إلى ترحيل 291 طنا من النفايات فى ثانى يوم من شهر رمضان، فيما تجاوز عدد العمال 4.000 عامل وعاملة، و1.500 حاوية نفايات كبيرة، و1.500 حاوية نفايات صغيرة.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد وضعت مشايات بلاستيكية متعددة الألوان داخل وخارج المسجد الحرام، للاستدلال والإرشاد المكاني لتحدد ألوانها المرتبطة بالمداخل الرئيسية للمسجد الحرام، ومساعدة كبار السن ومن يعانون من المشي بدون حذاء، إضافة إلى تغطيتها المناهل، وتكون مانعة للانزلاق.

وأوضح مدير إدارة تطهير سجاد المسجد الحرام جابر الودعاني أن هذه المشايات البلاستيكية في المسجد الحرام يصل عددها إلى أكثر من ٨٠٠ مشاية متعددة الألوان، وأن طول الواحدة يصل إلى ١٠أمتار، بينما يبلغ عرضها مترا واحدا.