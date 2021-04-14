دراسة: استخدام العلاجات الروتينية في منع بعض أنواع سرطان الجلد

أكدت جمعية السرطان الأمريكية الطبية ، أن أكثر من 5.4 مليون حالة سرطان خلايا الجلد الأساسية والصدفية يتم تشخيصها كل عام في الولايات المتحدة. عادة ما يتكرر المرء خلال حياة الفرد، ويمكن أن تتسبب الحاله المتقدمه من المرض في تشوهات جسدية.





وترتبط هذه السرطانات بأشعة الشمس الضارة، وبالرغم من زيادة الوعي العام بالإجراءات التي يجب اتخاذها ضد الشمس، فإن حدوث المرض زاد على مر السنين .





وأظهرت الدراسات التي تم استعراضها فيما سبق أن مستقبلات الدوبامين تلعب دورا في تطور الأورام السرطانية. مع ذلك، فإن دورهم قبل الإصابة بالسرطان غير معروف.





وفي هذه الدراسة الجديدة، وجد الباحثين في مركز السرطان الشامل بجامعة ولاية أوهايو - جيمس أن موصلات الأعصاب / هرمون الدوبامين الخاص بالأعصاب يقومون بتفعيل مستقبلاتها " د -2" لوقف تطور تسرطن الخلايا الصدفية التي تحفزها الأشعة فوق البنفسجية.





وأكد خبراء إدارة السرطان أهمية تقليل التعرض للشمس وممارسة عادات صحية ضد الشمس ، ولكن تظهر البيانات العلمية أن التعرض المتكرر للأشعة فوق البنفسجية ينتج عنه ضرر في النهاية فقد أظهر أنه يؤدي إلى السرطان في الكثير من الأشخاص.





ومن المهم إيجاد طرق جديدة لمنع تطور هذه السرطانات لتقليل الحمل العالمي من هذا المرض، حسب ما قاله الباحثين في برنامج البحث العلاجي المنتظم في مركز السرطان الشامل بجامعة ولاية " أوهايو" .. قال البروفسور "ديفيد ماك " ، علم الباثولوجي في كلية الطب بجامعة ولاية أوهايو :" تقترح دراساتنا التي استخدمنا فيها العقاقير التي تفعل مستقبلات معينه للدوبامين يمكن أن تساعد في تقليل حدوث سرطان في الخلايا الجلدية ويمكن أن تمنع المرض بشكل عام .

ثلاثة مؤشرات رئيسية على احتمال إصابتك بسرطان الجلد

هناك ثلاثة مؤشرات رئيسية على حاجتك إلى الاستشارة الطبية، حيث أن الحصول على المساعدة مبكرا أمر حيوي إذا كنت ترغب في علاج سرطان الجلد.

وينقذ الاكتشاف المبكر الأرواح - أولئك الذين ينتظرون ويرون ما إذا كانت الأمور تزداد سوءا قبل التماس العناية الطبية يعرضون حياتهم للخطر. ويموت أكثر من شخصين بسبب سرطان الجلد كل ساعة، تبعا لإحصائية من قبل مؤسسة سرطان الجلد التي تدير حملة The Big See. وعند البحث عن علامات الإصابة بسرطان الجلد، انتبه لأي شامة أو عيب جديد أو متغير أو غير معتاد.

ويعد التعرض لأشعة الشمس أحد الأسباب الرئيسية لسرطان الجلد، حيث أن الأشعة فوق البنفسجية (UV) تدمر الحمض النووي في خلايا الجلد.

ويمكن أن تؤدي بعض الأمراض الجلدية أيضا إلى زيادة خطر إصابة الشخص بسرطان الجلد، مثل:

• التقرن الشمسي.

• جفاف الجلد المتصبغ.