الأربعاء 14 أبريل 2021
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رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«اللي مالوش كبير» الحلقة 2: الصاوي يهكر حسابات ياسمين والأخيرة تطلب الطلاق

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

شهدت الحلقة 2 اللي مالوش كبير الذي تخوض به الفنانة ياسمين عبد العزيز الماراثون الرمضاني الجاري، على العديد من أحداث مثيرة وشيقة منها الصاوي يهكر حسابات ياسمين، والأخيرة تطلب الطلاق لتعنيفه لها.

 

الصاوي يهكر حسابات ياسمين في الحلقة 2 اللي مالوش كبير 

 

وقام الصاوي بتهكير حسابات ياسمين، حيث فاجأت خادمة “غزل” ياسمين عبد العزيز، المشاهدين بتحالفها مع “عابد” الصاوي، بعدما ظهرت خلال لحلقة الأولى بأنها تساعد “غزل” ياسمين، ولكن كشفت الحلقة 2 اللي مالوش كبير إنها تراقب “غزل” وتسجل وتصورها وتعطي التسجيل لـ"عابد" كما أن ابنها يوم بتهكير حسابات “غزل” بأمر من “عابد” الصاوي.

 

ياسمين تطلب الطلاق من الصاوي في حلقة 2 اللي مالوش كبير

 

واستغاثت “غزل” ياسمين في أحداث الحلقة 2 اللي مالوش كبير، بأهلها وأبلغتهم إنها بتعرض للعنف الأسري والضرب من زوجها وأثبتت هذا الأمر بوجهها المشوه، وطلبت منهم أن يطلقوها من زوجها “عابد” الصاوي، ولكن قوبل طالبها بالرفض خاصة أن كل فرد في أسرتها تربطه مصلحة ما بزوجها، مما أدخلها في بكاء هيستيري، وعندما عادت “غزل” إلى المنزل وجدت رسالة في هاتفها المحمول من “الخديوي” لعوضي يعتذر لها فيها عما صدر منه وطلب منها أن تقابله لتأخذ أموالها التي عرضتها عليه مقابل اعتذاره، ولكنها لم تركز في الرسالة وطلبت من زوجها “عابد” الصاوي الطلاق، مما أثار غضبه بشدة وتعدى عليها بالضرب.

 

خطف شقيق أحمد العوضي لابتزازه في الحلقة 2 اللي مالوش كبير 

 

وفي أحداث الحلقة 2 اللي مالوش كبير قام أحد أفراد العصابات والذي يريد الانتقام من “الخديوي” العوضي، بخطف شقيقه مالك لابتزازه، وانتهت أحداث الحلقة 2 اللي مالوش كبير بمحاولة قتل “غزل” لزوجها “عابد” الصاوي وهو نائم انتقامًا منه، وهو ما تكشفه الحلقة الثالثة التي تعرض غدًا في تمام الساعة التاسعة مساءًا على شاشة قناة سي بي سي لعرفة هل تنجح في قتله أم أنه سيستيقظ.

 

صناع مسلسل اللي مالوش كبير

 

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب ياسمين عبد العزيز كل من النجوم أحمد العوضي، وخالد الصاوي، وعايدة رياض، ودينا فؤاد، وأحمد صادق، وأحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد والمسلسل من سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، ومن إخراج مصطفى فكري ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

الحلقة 2 اللي مالوش كبير الصاوي يهكر حسابات ياسمين ياسمين عبد العزيز خالد الصاوي أحمد العوضي

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