لمواجهة كورونا.. مبادرات مجتمعية لتعقيم مساجد أسوان (صور)

أطلقت أمانة حزب ''حماة الوطن'' بأسوان، مبادرة تعقيم وتطهير مساجد المحافظة على مستوى المراكز الخمسة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بأسوان.



وجاء ذلك في إطار المشاركة المجتمعية لأمانة حزب حماة الوطن بأسوان، وبمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

ومن جانبها؛ قالت النائبة نيفين حمدي، أمين عام الحزب، أن سياسة أمانة أسوان ترتكز على الفكر الجديد للحزب فيما يتعلق بالتوجه الخدمي المجتمعي والتصدي لكافة المشكلات التي تواجه المجتمع الأسوانى.



وأشارت إلي أن أمانة حزب حماة الوطن لن تدخر وسعا في خدمة بيوت الله وتعقيم المساجد وتطهيرها خلال الشهر المبارك، حيث يعد الإسهام في نظافة المساجد وتطهيرها من تعاليم الإسلام، ومظهر من مظاهر الرقي والحضارة ، وأن خدمة بيوت الله شرف لنا جميعا.



ووجهت أمين عام الحزب الشكر لوكيل وزارة الأوقاف لموافقته وتعاونه مع الحزب، وأكدت أن أعمال التطهير والتعقيم ستتواصل حتى نهاية الشهر الكريم متمنية أن يحفظ الله تعالى مصر من كل مكروه وسوء.

جدير بالذكر أن حزب ''حماة الوطن'' افتتح معارض رمضانية بجميع مراكز المحافظة، حيث توافرت به كافة السلع الغذائية من اللحوم والدواجن والزيوت والألبان والسكر والأرز والمكرونة وكافة السلع الغذائية ذات جودة عالية ومخفضة بأسعار تقل كثيرا عن مثيلاتها بالأسواق.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحاربة الغلاء وتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل وفي إطار الأهداف التنموية والمجتمعية التي تعد من أهم ركائز حزب حماة الوطن.

ووزعت أمانة الحزب في أسوان، ما يقرب من 3 آلاف كرتونة مواد غذائية وكميات من اللحوم والدواجن على المستحقين ، حيث تم التأكد من وصول هذه المعونات إلي المناطق المستهدفة من خلال منظومة دقيقة وضوابط محددة بالتنسيق مابين الأمانة ومديرية التضامن الاجتماعى بأسوان.



تعقيم المساجد بأسوان

تعقيم المساجد بأسوان

تعقيم المساجد بأسوان