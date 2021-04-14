الأربعاء 14 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن: واشنطن حققت هدفها بعدم استخدام أفغانستان لمهاجمة أمريكا

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة "حققت الهدف" القاضي بعدم استخدام أفغانستان بعد اليوم لمهاجمة أمريكا، معلنًا انسحاب القوات الأمريكية من هذا البلد بحلول 11 سبتمبر.

وقال بايدن: "اعتقد أن وجودنا في افغانستان يجب أن يتركز على السبب الأول الذي دفعنا للذهاب الى هذا البلد، والتأكد من أن افغانستان لن تستخدم قاعدة لمهاجمة بلادنا مجددا، وهذا ما قمنا به لقد حققنا هذا الهدف".

وأضاف: "ستبدأ الولايات المتحدة انسحابها النهائي في الأول من مايو لكنها لن تغادر بشكل متسرع".

وتابع: "القوات الأمريكية والقوات التي ينشرها حلفاؤنا في حلف شمال الأطلسي ستكون غادرت أفغانستان قبل الذكرى العشرين لاعتداءات 11 سبتمبر الشنيعة".

واستكمل بايدن: "نحمل طالبان مسؤولية التزامها عدم السماح لأي إرهابي بتهديد الولايات المتحدة أو حلفائها من الأراضي الأفغانية"، مطالبًا باكستان خصوصا بـ"بذل مزيد" من الجهود لمساعدة أفغانستان.

من أجل وضع حد لأطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة قُتل فيها أكثر من ألفي أمريكي وعشرات آلاف الأفغان، أبرمت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اتفاقا في فبراير 2020 مع حركة طالبان.

وينص الاتفاق على انسحاب كل القوات الأمريكية والأجنبية من أفغانستان في الأول من مايو شرط أن تمنع الحركة في المستقبل أي مجموعة إرهابية من شن هجمات انطلاقًا من الأراضي الأفغانية التي تسيطر عليها.

وقال الرئيس الأمريكي، اليوم، إنه رابع رئيس للولايات المتحدة يترأس وجود القوات الأمريكية في أفغانستان، وأنه لن ينقل هذه المسؤولية إلى رئيس خامس، وأضاف: "حان الوقت لإنهاء أطول حرب خاضتها أمريكا، حان وقت عودة القوات الأمريكية إلى الوطن".

وأكد البيت الأبيض، اليوم، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، وعبر كلاهما عن الالتزام المستمر بشراكة ثنائية قوية بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وأضاف البيت الأبيض في بيان: "أكد بايدن أن الولايات المتحدة ستواصل دعم الشعب الأفغاني بما يشمل مواصلة التنمية والمساعدات الإنسانية والأمنية".

الرئيس الأميركي جو بايدن الولايات المتحدة أفغانستان القوات الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر بـ«التعليم» يكشف حقيقة إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاتي لسنوات النقل

«الله يخربيتك القطر هيقف».. تداول فيديو لطفل يقود قطار بكفر الشيخ

النيابة العامة تفتح تحقيقا في وفاة 20 بحادث طريق أسيوط

الفرقاطة "برنيس" تنضم للقوات البحرية وتصل قاعدة الإسكندرية (فيديو)

التحقيقات تكشف ملابسات انتحار طفلة في الوراق

الشهيد محمد مبروك.. بطل من ذهب سطر ملحمة كشفت خيانة «مرسي» وجماعته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا

ماجد حبته

الحقوقيون والسد الإثيوبى

مؤمن المحمدي

يعنى إيه «رأى»؟

د. منى حلمى

أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

تحت شعار "الإخوان الإسرائيليون": انطلاق احتفالات يوم الاستقلال الـ 73

الاحتلال الإسرائيلي يعطل مكبرات صوت المسجد الأقصى

الاحتلال الإسرائيلى يمنع الصائمين من الإفطار قرب المسجد الأقصى