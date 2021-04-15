الحلقة الثانية من «الاختيار 2».. فشل الهجمات الإرهابية بعد عزل مرسى

ظهور منسي في الحلقة الثانية

عرضت شبكة قنوات أون الحلقة الثانية من «الاختيار 2» بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، والذي تركزت معظم أحداثه حول فشل الهجمات الإرهابية بعد عزل مرسي في الثالث من يوليو عام 2013، حيث تصدت أجهزة ورزارة الداخلية للكثير من الهجمات الإرهابية في شمال سيناء والجيزة وأنحاء متفرقة من البلاد، بالإضافة إلى تعرض عدد من أكمنة الجيش إلى الكثير من الهجمات لكن تصدى لها الأبطال ، وقدم كريم عبد العزيز وأحمد مكي خلال الأحداث مشاهد هامة وصعبة في الحلقة الثانية.

الحلقة الثانية من الاختيار 2

شهت الحلقة الثانية من «الاختيار 2» الكثير من الهجمات الإرهابية بدأت بالهجوم على معسكر الأحراش بشمال سيناء، حيث يخدم فيه أحمد مكي وأحمد فهمي وتصدت لهم القوات بشدة وقتلت الكثير منهم مع شروق اليوم الرابع من يوليو، كما ظهر أمير كرارة في دور أحمد منسي ومحمد إمام في كمين الفرافرة أيضا وتصديهم لهجوم الجماعات الإرهابية.

وظهر كريم عبد العزيز على رأس حملة أمنية من أجهزة الأمن الوطني بأطفيح بالجيزة وتم القبض على خلية إرهابية تهدف لتفجير الكثير من الأاماكن الحيوية بعد عزل مرسي في 3 يوليو وتم رصد أشخاص كان هدفهم تفجير أبراج الكهرباء بالمعادي التي تغذي المحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى عدد من الخلايا والعناصر الإرهابية الأخرى بأماكن متفرقة من البلاد.

أبطال الاختيار 2

يضم مسلسل الاختيار 2 عدد كبير من كبار النجوم على رأسهم النجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي، والنجم إياد نصار، والفنانة بشرى، والفنانة إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، ومحمد علاء، وسامح الصريطى، وطارق صبري والفنان الراحل هادي الجيار الذي تم إهداء العمل لروحه، وإسلام جمال، أحمد داش، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف كما يتواجد في المسلسل الكثير من ضيوف الشرف وعلى رأسهم الفنان أحمد حلمي والمطرب أحمد فهمى، والنجم أشرف عبد الباقي، والنجم نضال الشافعي، ومحمد فراج، وهشام جمال، وبيومي فؤاد، ومصطفى أبوسريع، وعلي الطيب، ومحمد محمود عبدالعزيز وعدد من الشباب المشاركين في العمل.