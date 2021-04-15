الخميس 15 أبريل 2021
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رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«اللى مالوش كبير» الحلقة الثانية.. «العوضى» يهشم محل جزارة

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

انطلق مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة الثانية منذ قليل على شاشة قناة سي بي سي، وكانت الحلقة الأولى التي عرضت مليئة بالاحداث المثير التي جذبت الجمهور لمعرفة الأحداث التالية.

 

الصاوي يشوه ياسمين في اللي مالوش كبير الحلقة الثانية

 

وبدأ اللي مالوش كير الحلقة الثانية عند مشهد انتهاء الحلقة الأولى وهو تعنيف "عابد" الصاوي لزوجته "غزل" ياسمين عبد العزيز، واستيقظت "غزل" ياسمين صباح اليم التالي وهي تبكي لكرهها الشدد لزوجها "عابد" الصاوي، والتي غصبت على واجها منه رغم أنه يكبرها في العمر بسنوات عديدة، وشهدت أحداث اللي مالوش كبير الحلقة الثانية تشويه "عابد" الصاوي لـ"غزل" ياسمين والتي لم تستطع الخروج من منزلها بسبب وجهها المشوه.

 

العوضي يهشم محل جزارة في اللي مالوش كبير الحلقة الثانية

 

وفي أحداث اللي مالوش كبير الحلقة الثانية ظهرت دينا فؤاد بدور زوجة  "سيف الخديوي" العوضي، وهو غاضب منها عندما علم بلجوءها للسحر والشعوذة في أمور حياتهم، وفي مشهد أخر وسط أجواء عائلية استكى ابن "الخديوي" العوضي، من الجزار الذي يقطن بنفس منطقتهم بسبب وصف والده "الخديوي" بالبلطجي، مما أثار غضب "الخديوي" العوضي، وذهب مسرعا لـ يهشم محل الجزارة ويتشابك مع صاحب المحل، وهو ما نجح في فعله.

 

صناع مسلسل اللي مالوش كبير العوضي وياسمين

 

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب ياسمين عبد العزيز كل من النجوم أحمد العوضي، وخالد الصاوي، وعايدة رياض، ودينا فؤاد، وأحمد صادق، وأحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد والمسلسل من سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، ومن إخراج مصطفى فكري ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

 

مواعيد وقنوات عرض مسلسل اللي مالوش كبير 

 

ويعرض مسلسل اللي مالوش كبير الجديد عبر قناة سي بي سي بصورة حصرية حيث أصبحت القناة هي العارضة لمسلسلات ياسمين للسنة الثالثة على التوالي وكان آخرها مسلسل ونحب تاني ليه رمضان الماضي، وأعلنت قناة سي بي سي العامة عن موعد عرض المسلسل الجديد وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء والساعة العاشرة وفقا للجدول الذي سيتم التوافق عليه بشكل نهائي خلال الأيام القادمة، على أن يعرض العمل بعدها بساعتين على شاشة سي بي سي دراما.
 

اللي مالوش كبير الحلقة الثانية ياسمين عبد العزيز أحمد العوضي خالد الصاوي مسلسل اللي مالوش كبير

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