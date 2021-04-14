الرئيس الفلسطينى يتلقى اتصالا هاتفيا من ميركل

تلقى الرئيس الفلسطينى محمود عباس، مساء الأربعاء، اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية انجيلا ميركل.

وبحث الطرفان خلال الاتصال، آخر المستجدات على صعيد الساحة الفلسطينية، والدولية، إضافة إلى العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين وسبل تعزيزها.

وحول إجراء الانتخابات، قال الرئيس عباس، " نحن ماضون في إجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية"، فقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

وتابع الرئيس عباس خلال الاتصال "طلبنا من أطراف الرباعية الدولية، ودول أخرى وألمانيا بذل الجهود للضغط على إسرائيل من أجل الموافقة على عقد الانتخابات في مدينة القدس المحتلة وفق الاتفاقيات الموقعة وما جرى من انتخابات فلسطينية فيها سابقا".

من جانبها، أعربت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل، عن دعمها لاجراء الانتخابات الفلسطينية، لافتة إلى أن المانيا ستجري اتصالاتها وجهودها من أجل عقد الانتخابات الفلسطينية وبما فيها مدينة القدس الشرقية.

كما أطلع الرئيس عباس، المستشارة الألمانية ميركل على آخر الاتصالات الجارية مع الإدارة الأمريكية، وأهمية مواصلة تطوير العلاقات معها على أساس القانون الدولي.

كما قدم الرئيس عباس الشكر والتقدير على الدور الذي تلعبه مجموعة ميونخ في خلق أجواء ايجابية وبذل جهود من أجل تحقيق السلام، إلى جانب دور الرباعية الدولية الراعية للمفاوضات.

كما أكد الرئيس عباس على أهمية ما تقدمه ألمانيا من دعم اقتصادي لبناء المؤسسات الفلسطينية، ودعم بنيته التحتية.

واتفق الطرفان على مواصلة التواصل والتشاور بين الجانبين.

يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هنأ مساء أمس الثلاثاء، الأمتين العربية والإسلامية، لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

لرئيس عباس بعث برقيات تهنئة بهذا الخصوص إلى قادة، وملوك العالمين العربي والإسلامي، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق المشاعر الأخوية المقرونة بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، أن يعيد هذه المناسبة المباركة والجميع بموفور الصحة والسعادة، وأن يوفقهم لما فيه خير شعوبهم وخدمة أهدافهم وقضايا أمتنا، وفي مقدمتها قضية فلسطين العادلة.

وتمنى الرئيس عباس أن تنعم شعوبهم الشقيقة بمزيد من التقدم والازدهار، وأن تعود المناسبة على أمتنا وقد تعززت وحدتها وتحققت تطلعات وأماني الشعوب بالتطور والرقي، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.