عبد الرحيم طايع يكتب.. كورونا في رمضان

جاء شهر رمضان الكريم هذا العام في فترة دخول الموجة الثالثة من كورونا أراضينا، بعد أن دخلت دولا عديدة قبلنا.. مخاوف الدولة، ممثلة في وزارة الصحة، متزايدة؛ لأن رمضان شهر اجتماع عائلي بامتياز ووجود كثيف في المساجد وإقبال على الأسواق.. النية في الإغلاق وفرض الحظر ليست موجودة حتى الآن، وقد تضطر الظروف إليها الحكومة، غير أن تحذير المؤسسة الصحية للناس من التسيب وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لا ينقطع: أهمية التباعد الاجتماعي، وضرورة ارتداء الكمائم، وحتمية الحرص على النظافة الشخصية، والخروج المحسوب من البيوت بنظام خلق المسافات الآمنة بين الأشخاص عند التلاقي.

الجميع عرفوا المطلوب وحفظوه، من فرط تكراره والإلحاح عليه، غير أن الاختراقات تجري مع ذلك، وحالات الإصابة بالفيروس اللعين متذبذبة بين الصعود والهبوط، ودفتر الوفيات ما زالت أعداده ملحوظة، كما أن الناس يبالغون فينسبون الموت تلقائيا إلى المرض الوبائي، ولو لم يكن له به صلة!

رمضان كريم وكورونا لئيم، لكن يخطئ الذين يقولون إن الكريم غالب، بفضل الله، إذا تزامن وجودهما؛ فلا يغلب كريم لئيما بصورة بديهية مضمونة، وإنما يغلبه لو تجهز له وتحصن منه، وقد يصير اللئيم غالبا لو علا انحطاطه وتمكنت خسته.. والله تعالى لن يساند كريما لأنه كريم، نعم لن يسانده لمجرد صفته الطيبة، لكنه سيكون معه، لا محالة، لو أحسن الاستعداد لمعركته والاحتياط لنفسه. قصدت أننا يجب أن نتخلص من تواكلنا الديني القبيح، ونتعلم التوكل الجميل، واللفظان مختلفا المعنى، ولو تشابهت حروفهما، فالتواكل استسلام واتكال مطلق على الآخرين، والتوكل اعتماد على الله في جميع الأمور، يعضده العمل الجاد المخلص الساعي إلى الإنجاز.

لم تعد ثقافة الإغلاق شائعة في العالم، كشيوعها الأول مع بدايات ظهور كورونا، لأنها أورثت العالم خرابا اقتصاديا هائلا، يحتاج إلى سنوات طويلة لمعالجة آثاره، غير أن البشر يجب أن يكونوا تعلموا الدرس الغابر جيدا؛ فحركتهم المنظمة وتوخيهم للسلامة يجب أن يكونا بديلا عن الإغلاق المفضي إلى الخسارة والإفلاس وتيبس الحياة.. وأما الحظر فقرار بيد المسؤولين، يمكنهم فرضه

وتفعيله لو أفلت الزمام من الأيدي (لا قدر الله)، ولم يعد بد من قانون استثنائي لضبط الواقع والسيطرة عليه من جديد.

في الإسكندرية كما في أسوان، يتوقع الناس شهرا مليئا بالبركة والخيرات، عامرا، كعادته، بأصوات قرائنا العباقرة للقرآن العظيم، وبالتواشيح الدينية الآسرة، والابتهالات الأخاذة، وزاخرا بالدراما التلفزيونية المعتبرة، والفنون الشعبية الحميمة، والأنشطة الثقافية المتعددة التي تقدمها هيئة قصور الثقافة للجماهير بكل موسم رمضاني، وسيكون كذلك بمدد الله وعونه، وسط الزينات والفوانيس، بيد أنه لن يكون على الشكل الذي نتمناه ما لم نكن متنبهين إلى خطورة التزاحم وسوء عاقبة الإهمال وفداحة ثمن اللامبالاة..

كل شيء يمكن أن يصل إلينا حيث كنا في أماننا الخاص، وما يتطلب أن نسير باتجاهه علينا أن نسير باتجاهه بحيث لا يؤذينا، ولا يجعل بلادنا مرتعا خصبا للوباء، بما في ذلك تزاورنا الأسري وولائمنا. رمضان لا يصح أن يكون شهرا فوضويا لا تحكمه القواعد؛ فبالأساس هو شهر التفكر والتدبر وإصلاح العلاقة مع السماء العالية بالعبادة والذكر والزهد في الماديات والإمعان في القيم الروحية، وكل ذلك ينبني على قواعد تفضي إلى غيرها؛ فليس الشهر بمنفلت كأوهام المنفلتين الذين أدمنوا التملص من القواعد، لكنه شامخ على أسس يعرفها الشفافون النافذون إلى الحقائق، ويجب عليهم تقريبها للجميع..

لا ينبغي أن يبتلعنا الإحباط فننزوي انزواء طويلا مهينا في ظلمات هواجسنا وقلقنا المستمر، في أثناء شهر يعج بالأنوار، ولا أن يدفعنا التفاؤل الكبير الذي لا مبرر له إلى الانفتاح القاتل والتواصل المهلك؛ إن الحل في التوسط والحل في الإحساس الأكيد ببشاعة أن نفرط في أنفسنا، ذلك الأقرب للانتحار الجماعي العجيب المؤسف، أو أن نكون سببا في الإخلال بالنظام العام ومن ثم الإساءة البالغة للوطن.

كل عام والناس في بلدي بخير وعافية، وبلدي بكامل اليقظة التي لا تسمح للشر أن يتسرب إليه في ساعة غفلة ذميمة.. ستمر الأيام سراعا، وسيأتي العيد، وسنحتفل به، وتمتلئ قلوبنا بالسرور، من غير أن نكون خسرنا ما نندم عليه، أو فقدنا ما يحزننا.. آمين.