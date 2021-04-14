محافظ الغربية يتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية بشوارع طنطا

جولة لمتابعة تنفيذ الاجراءات بالغربية

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة مسائية في شوارع مدينة طنطا حيث تابع مدى التزام المحال التجارية بالإجراءات الاحترازية، ووجه برفع الإشغالات من شوارع النحاس، ابن الفارض، مصطفى كامل، الفاتح، المعاهدة، الإسكندرية، المحطة، المديرية وميدان الساعة، القنطرة، البحر، الجلاء، سعيد، محب، الحلو.



وخلال الجولة وجه المحافظ بغلق وتشميع أحد المحال بشارع الجلاء لتعديه على حرم الطريق، كما وجه إدارة المرور باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين للسير عكس الطريق وعدم إتباع القواعد المرورية التي تعيق الطريق العام.

تأتي هذه الجولة في إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بالتشديد على متابعة الإجراءات الاحترازية.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد أكد أن المحافظة هذا العام في تنفيذها لأكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة أكدت على عدم التهاون في استلام الطرق إلا بعد مطابقتها لكافة المواصفات الموضوعة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، رؤساء المدن والأحياء لجنة استلام الطرق من جامعتي المنصورة والمنوفية وممثلي شركات الرصف" الإنتاج الحربي، الهيئة العربية للتصنيع وجهاز تنمية المشروعات" وذلك لمناقشة موقف استلام الطرق داخل جميع المراكز والمدن والأحياء.

بدأ الاجتماع بترحيب المحافظ بالحضور وتهنئتهم بشهر رمضان الفضيل، مؤكداً أن المحافظة استعانت بلجان متخصصة من كليات الهندسة بجامعتي المنصورة والمنوفية لمعاينة الطرق ومدى مطابقتها للمواصفات قبل استلامها من الشركات المنفذة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تنفيذ كافة الطرق بأعلى المواصفات المطلوبة.

وأكد محافظة الغربية أن المحافظة استعانت بتلك الخبرات الهندسية من جامعتي المنصورة والمنوفية بجانب الإشراف من جامعة طنطا، من أجل الحفاظ على حق الدولة والمواطن في استلام طرق بأعلى جودة، مطالباً اللجان الاستشارية بتطبيق كافة القواعد المنصوص عليها في القانون والعقود المبرمة بصرامة.

ومن جانبهم أكد أعضاء اللجنة الاستشارية أن مدة ضمان أعمال الرصف هي ثلاث سنوات طبقا للكود المصري وسيتم عمل اختبارين لكل طريق أحدهم ظاهري والآخر من خلال عينات يتم مراجعتها معملياً.

جدير بالذكر أنه يتم رصف ٣٤ شارع بمركز طنطا، ٢١ أول طنطا ، ٢٩ ثان طنطا ، ٦٣ مركز المحلة ، ١٢ أول المحلة ، ١٢ ثان المحلة ، ٤٥ قطور ، ٣٩ زفتى ، ٢٢ سمنود ، ١٦ السنطة ، ١٨ بسيون ، ٢٧ كفر الزيات بإجمالي ٣٣٨ في الخطط الاستثمارية والإضافية ورد الشيء لأصله، بجانب 222 شارع في تطوير العشوائيات.



