الأربعاء 14 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مستثمري بلبيس»: تؤكد اهتمام الحكومة بالصناع في قطاعات المنطقة

عبدالله الغزالي
عبدالله الغزالي

قال المهندس عبد الله الغزالي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بلبيس الصناعية، إن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بالوقوف بجانب الصناع والمستثمرين في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن مستثمري بلبيس الصناعية تعقد اجتماعًا شهريًا مع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لمناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين والصناع بالمنطقة والعمل على الوصول لحل لها.

محافظة الشرقية غنية بالاستثمارات الزراعية و الصناعية 

أضاف الغزالي، لـ"الدستور"، أن محافظة الشرقية من البلدان الغنية بالاستثمارات الزراعية والصناعية، لأنها تضمن عدة مناطق صناعية كالعاشر من رمضان، بلبيس الصناعية، الصالحية، وبساتين الإسماعيلية، مؤكدًا أن كل منطقة بها عدد كبير من المصانع، إضافة إلى حجم العمالة الكبيرة. 

وتابع رئيس جمعية مستثمري بلبيس الصناعية، أن الحكومة أدارت أزمة فيروس كورونا بطريقة متميزة من خلال اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وتشديد الرقابة على المواصلات والمصانع من خلال إلزام ودفع الغرامات، وعلى الجانب الاقتصادي قامت الحكومة بإطلاق عدة مبادرات مهمة للصناع وصغار المستثمرين، وأيضًا للقطاع الزراعي والسياحي. 

وأوضح الغزالي أن جمعية مستثمري بلبيس الصناعية تدعم القيادة السياسية في كافة الإجراءات والقرارات التي تتخذها، مؤكدًا أن الجمعية لديها خطة لزيادة الاستثمارات بالمنطقة بالإضافة إلى زيادة نسبة العمالة وخاصة للشباب حديثي التخرج.

حجم الاستثمارت بالمنطقة 

وتحتوي منطقة بلبيس الصناعية على أكثر من 400 مصنع بحجم عمالة تصل إلى 7 آلاف عامل، وتشتمل على جميع الصناعات كالغذائية، مواد البناء، والكهربائية، فضلاً عن المصانع الخاصة بمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحجم استثمارات بحوالي 700 مليون جنيه و من المتوقع ان تزيد الاستثمارات بالمنطة إلي 2 مليار جنيه خلال عامين او اكثر كي تصبح من كبرى المدن الصناعية في مصر. 

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