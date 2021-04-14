الأربعاء 14 أبريل 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

«إنفوجراف» يوضح أسعار الذهب خلال أبريل الجاري

أسعار الذهب
أسعار الذهب

منذ بداية انتشار فيروس "كورونا" أواخر العام 2019، بدأت الكثير من المجالات والأسواق في التأثر بهذه الأزمة العالمية، وما بين التخبط والاستقرار بدأ العالم في التأقلم معها، والسيطرة إلى حد كبير مع الأزمات التي خلّفتها الجائحة.

 

ومن ضمن تلك الأسواق؛ سوق الذهب في مصر، الذي شاهدناه غير مستقر، فترة ترتفع أسعاره وأخرى تنخفض، وآخرها أن عاد سعر الذهب للارتفاع مرة ثانية، في الأمس، الثلاثاء، بعدما حقق انخفاضًا منذ صباح الإثنين.

 

وفي الانفوجراف التالي نوضح ارتفاع وانخفاض سوق الذهب خلال أبريل الجاري.

 

1 إبريل: عيار 21 | 752 جنيها، عيار 18 | 644 جنيها، عيار 24 | 859 جنيها.

2 إبريل: 757 جنيها |عيار 21، عيار 18 | 649 جنيها، عيار 24 | 865.75 جنيها.

3 إبريل: عيار 24 | 865.75 جنيه، عيار 18 | 649 جنيها، عيار 21 | 757 جنيها. 

4 إبريل: عيار 18 | 653 جنيها، عيار 21 | 765 جنيها، عيار 24 | 871 جنيها.

5 إبريل: عيار 24 | 865.75 جنيه، عيار 18 | 649 جنيها، عيار 21 | 757 جنيها.

6 إبريل: عيار 24 | 868 جنيهاً، عيار 21 | 760 جنيهاً، عيار 18 | 651 جنيهاً.

7 إبريل: عيار 21 | 759 جنيها، عيار 24 | 867 جنيها، 650.75 جنيه| لعيار 18.

8 إبريل: عيار 18 | 652 جنيها، عيار 21 | 761جنيها، عيار 24| 984 جنيها.

9 إبريل: عيار 18 | 653 جنيها، عيار 21 | 765 جنيها، عيار 24| 871 جنيها.

10 إبريل: عيار 18 | 653 جنيها، عيار 21 | 765 جنيها، عيار 24 | 871 جنيها.

11 إبريل: عيار 18 | 653 جنيها، عيار 21 | 765 جنيها، عيار 24 | 871 جنيها.

12 إبريل: عيار 24 | 867 جنيها، عيار 21 | 758 جنيها، عيار 18 | 650 جنيها.

13 إبريل: عيار 24 |864 جنيها، عيار 21 | 756 جنيها، عيار 18 |648 جنيها.

14 إبريل: عيار 24 | 872 جنيها، عيار 21 | 762 جنيها، عيار 18 |654 جنيها.

كورونا جائحة سوق الذهب ترتفع تنخفض انفوجراف

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