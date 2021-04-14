هاني شاكر: «يوجد مسجلين خطر بنقابة الموسيقيين»

أكد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أنه لم يخضع لعمليات التجميل، وأن كل ما يتردد عن ذلك غير صحيح.

وأضاف شاكر، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": "جربت البوتكس مرتين.. وأما الناس بيشوفوني محافظ على نفسي فاهمين أني بعمل عمليات تجميل".

وأكد شاكر أن تامر حسني أفضل من يمثل شخصيته في مسلسل عن سيرته الذاتية، بسبب إحساسه وقربه منه.

ورد شاكر على الاتهامات الموجهة له بالبخل، قائلًا: "أنا مش بخيل ومعرفش مين اللي قالوا، تعالوا شوفوا البيت عندي".

وأضاف هانى شاكر أنه لم يكسب أموالا كثيرة من عمله بالفن، موضحا أن الفن في فترات غنائه لم يكن بأجور عالية مثل الوضع الحالي، كما كشف عن أنه فوجئ بأن نقابة المهن الموسيقية تضم أعضاء مسجلين خطرا، متابعًا: "أنا تفاجأت بالموضوع ده.. وجدت عازفين واتشطبوا، وهاجموني في بداية عملي كنقيب".

وعن مساعدته للفنان وائل جسار في خروج دولارات من المطار، قال شاكر: "كان عنده مشكلة في المطار خارج بدولارات وحلينا المشكلة ومتعملش محضر".

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