الخميس 15 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

رمضان صبحي يتصدر تويتر بعد حلقة رامز عقله طار على MBC مصر

رمضان صبحي
رمضان صبحي

ارتفعت معدلات البحث في الساعات الأخيرة عن برنامج رامز عقله طار بعد أن تصدر هاشتاج رمضان صبحي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد الحلقة التي أذاعتها قناة إم بي سي مصر أمس الأربعاء.

تعليق رامز جلال على حلقة رمضان صبحي

وكتب الفنان رامز جلال والذي يقدم برنامج رامز عقله طار عقب انتهاء الحلقة التي استضاف فيها اللاعب رمضان صبحي عبر حسابه على “تويتر”: "ليه كده يا رمضان، (رامز عقله طار)، هيئة الترفيه.. رمضان يجمعنا".

وكان رامز جلال قال في مقدمة الحلقة إن رمضان صبحي نشأ في النادي الأهلي والنادي احتضنه بشكل كبير ورعاه الكابتن محمود الخطيب، لكنه أعلن أنه يريد الاحتراف فوافق النادي، ولم يكن يعرف نواياه.

وأضاف: "رمضان صبحي اللي بيحركه (اللحلوح)، ليه سمعت كلام ممدوح"، وأكد رامز أنه لا بد أن ينتقم من رمضان صبحي ويأخذ حق النادي، ويخرجه من البرنامج مبطوح.

رد رمضان صبحي على مقلب رامز جلال

انهار رمضان صبحي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خلال ظهوره في برنامج رامز عقله طار، وبدأ انهيار صبحي خلال تواجده في كبسولة الهوب دروب.

 

تعليق الهيئة العامة للترفيه السعودية على برنامج رامز جلال


أعلنت الهيئة العامة للترفيه السعودية والتي يرأسها المستشار تركي آل شيخ، أن حلقات البرنامج تم تصويرها في العاصمة السعودية الرياض، وقد تم تسجيل البرنامج على مدار 15 يومًا، ويقف خلفه فريق ضخم مكون من 200 شخص، وقد استعان فريق العمل بأحدث تقنيات المؤثرات السينمائية الخاصة واستقطب خبرات عالمية، وشارك في إنتاج البرنامج فريق من إنجلترا وفريق آخر متخصص في الخدع البصرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل الفريقان جنبًا إلى جنب مع الشركات المحلية والكوادر السعودية.

 

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