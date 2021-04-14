المطربة إيمان إبراهيم: الشعب اليمني يتأثر بالدراما المصرية بشكل كبير

حازت المسلسلات التي أنتجت في مصر خاصة في شهر رمضان والتي رصدت جرائم الإرهاب مثل “الاختيار ٢” و"القاهرة كابول" بشعبية وسط المجتمعات التي تعاني من التنظيمات الإسلامية المتطرفة مثل اليمن.

اليمن يتأثر بالدراما المصرية

وفي هذا السياق، قالت المطربة اليمينة إيمان ابراهيم في تصريح لـ"الدستور" إن المجتمع اليمني يتأثر دائما بالدراما المصرية فهي كانت ولازالت تعتبر الرافد الأساسي للمشاهد حيث أن لا فرق بين حياة المواطن اليمني والمصري من حيث كفاحهم المتواصل من أجل لقمة العيش.

وتابعت المطربة اليمينة، أن العام ٢٠١١ قد شكل نقطة تحول سياسية واجتماعية رهيبة في المنطقة وهناك دول تأثرت بالربيع العربي بشكل مباشر ولازالت تعاني حتى اليوم من تبعات ما حصل وهناك دول استطاعت أن تتجاوز تلك المرحلة بفعل الوعي والإرث الثقافي والحضاري الذي كان مخزونا مهم جدا أن يترسخ في أذهان قادة تلك الشعوب وهو الحفاظ على وحدة وسلامة الأرض وسيادتها من أي تدخل خارجي وحل نزاعاتها الداخلية في إطارها فقط. وهذا ما قامت به مصر. حيث تنبهت سريعا لما يحاك ضدها من مؤامرات خارجية لزعزعة أمنها واستقرارها من خلال زرع خلايا التطرف والإرهاب ومحاولة الاستيلاء على الحكم لاعادة البلاد الى عصر البادية.

مصر تحارب الإرهاب

وأكدت المطربة اليمينة أن ما قامت به مصر كان عملا جبارا عظيما بشأن انتزاعها جذور ذلك التنظيم المتطرف الذي بات ينتشر بشكل سريع إبان ثورات الربيع العربي وكان لابد للدراما المصرية أن تطرح في طياتها تلك الحقبة العصيبة التي مرت بها البلاد لتكن شاهدا عبر التاريخ على ما حدث.