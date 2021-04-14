«الزراعة» تعلن تحصين 3 ملايين رأس ماشية ضد الامراض الوبائية بالمحافظات

أعلنت وزارة الزراعة، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية شن حملات تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية، حيث تم تحصين 3 ملايين رأس من الماشية في جميع المحافظات.

وكشفت تقارير واردة من الطب الوقائي بالهيئة البيطرية أنه تم اتخاذ عدة إجراءات للتصدى للبؤر المرضية التى قد تظهر تتضمن سرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض وذلك من خلال التحصين الحلقى والتقصى فى نطاق البؤرة وعلاج الحيوانات المريضة ومخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات وكذلك القيام بحملة للتوعية والارشاد، وتم توزيع لقاحات الأمراض السيادية على جميع المحافظات وقياس المستوى المناعى للحيوانات المحصنة.

أوضحت التقارير أن حملات تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية فى المحافظات والتى أشرف عليها أطباء الادارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة أسفرت عن تحصين مليون و829 الف و368 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية المحلية، ومليون و641الف و869 رأس ضد مرض حمي الوادي المتصدع الميت، و31 ألف و144 رأس ضد مرض جدري الضأن والجلد العقدي و45 ألف و878 رأس ضد مرض التسمم الدموي، وجارى استكمال أعمال التحصين باللقاحات السيادية فى جميع المحافظات.