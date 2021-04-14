الأربعاء 14 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواعيد مسلسل موسى على dmc دراما | الحلقة الثانية

مسلسل موسي
مسلسل موسي

مواعيد مسلسل موسى على dmc دراما ـ تصدر محركات البحث بعد عرض الحلقة الأولى أمس الثلاثاء في أول أيام شهر رمضان الكريم منصات التواصل الاجتماعي المختلفة والمحرك البحث العالمي جوجل .

 

مواعيد مسلسل موسى على dmc دراما

وتنشر "الدستور" في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الأربعاء 14-4-2021 مواعيد مسلسل موسى على dmc دراما، وهو من بطولة :

الفنان محمد رمضان بالتعاون مع الفنانة سمية الخشاب، ويعتبر هذا المسلسل هو اللقاء الأول بينهما، وسيد رجب، عبير صبري، رياض الخولي ، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي وغيرهم، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن ومن إخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى ،  ويتم عرضه في تمام الساعة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء علي  dmc دراما، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.

أحداث مسلسل موسي

تدور أحداث المسلسل في الخمسينات مرورا بالستينات، حول أحد الأشخاص يدعى موسى الصعيدي، الذي يقوم بمواجهة بعض الصراعات التي تدفعه للسفر إلى القاهرة والعمل هناك في التجارة.

ويتناول المسلسل مناقشة أكثر من موضوع من أبرزهم هجرة الصعايدة إلى محافظتي القاهرة والإسكندرية خلال فترة ما قبل وباء الكوليرا، بالإضافة إلى النضال الوطني ضد الاستعمار الانجليزي وكيفية مشاركة الصعيد في المقاومة المصرية ضد الاحتلال.

مواعيد مسلسل موسى علي الفضائيات

ويعرض مسلسل موسى على قنوات : DMC - DMC دراما - mbc 1 - mbc العراق - art - منصة Watchit - منصة شاهد vip.

قناة "mbc"

يعرض على قناة "إم بي سي" في تمام الساعة العاشرة مساء بدءا من أول يوم رمضان، ويعاد في اليوم التالي في الثامنة صباحا.

 

 قناة art  حكايات

يعرض على قناة إيه آر تي حكايات العاشرة مساء ، ويعاد في السادسة صباحا.

 

 قناة art حكايات 2

يعرض على إيه آر تي حكايات 2 في الواحدة صباحا بدءا من ثاني أيام رمضان.

 

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