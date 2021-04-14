الأربعاء 14 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تأجيل قمة الأهلى والزمالك مواليد 99

قمة الأهلى والزمالك
قمة الأهلى والزمالك

قررت إدارة مسابقات المراحل السنية والناشئين بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك مواليد 1999 .

وكان اتحاد الكرة قد قرر يوم الأحد الماضي إعادة المباراة يوم 20 أبريل الجاري على ملعب السكة الحديد.

وكانت مباراة القمة التي أقيمت يوم الأحد الماضي قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين لهدف، ورفض اتحاد الكرة تحديد بطل المسابقة بعد أن تضاربت الأمور بسبب اللوائح.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد تأجيل الاجتماع المقرر مع الكابتن محمود الخطيب واللواء عماد عبدالعزيز رئيسي ناديي الأهلي والزمالك نظرا لظروف طارئة.

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