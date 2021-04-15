إقبال كبير على الشراء.. أسعار وأنواع «فوانيس» رمضان

يبدأ شهر رمضان المبارك بطقوسه الجميلة المبهجة، والتي تعد من أبرز طقوسه «فانوس رمضان»، الذي يحرص على اقتناؤه كافة الأسر المصرية، فهو عادة كلها فرح وسعادة يفرح بها الأطفال والكبار، وتعم السعادة بقدوم شهر رمضان، فيستعد الناس بتجهيز زينة رمضان وشراء الفوانيس لأطفالهم واستخدام الفوانيس لتزيين الشوارع والبيوت، وفي اليوم الثاني لشهر رمضان المبارك، حرصت «الدستور» على رصد حركة البيع والشراء في محال الفوانيس.



زيادة حركة شراء الفوانيس



قال نور أشرف، بائع فوانيس، في البداية أنه توجد حركة كبيرة من المواطنين على شراء الفوانيس خلال الشهر الكريم، كما أن أسعار الفوانيس في متناول الجميع، على خلاف العام الماضي، وتوجد فرحه مختلفة هذا العام، مضيفًا أنهم يستعدون لعرض الفوانيس منذ حوالي شهر أو أكثر وأن حركه الشراء مرتفعة ونسبة الإقبال على البيع والشراء عالية.



لهفة الأطفال بشراء الفوانيس



وتابع نور أشرف، بائع الفوانيس، إن هناك لهفة من قبل الأطفال على الشراء هذا العام، حيث أن الآباء تقبل على شراء الفوانيس بشكل كبير، وتوجد زيادة في المبيعات هذا العام بعكس المتوقع، مضيفًا أنهم حققوا نسبة بيع عالية، ووضعوا أسعار رمزية للفوانيس، وهو ما زاد من حركة الشراء، علي خلاف العام الماضي بسبب كورونا.



أسعار الفوانيس



وعن أسعار الفوانيس، قال نور أشرف، إن الأسعار في متناول الجميع، وأن جميع الأهالي والأسر باستطاعتها شراء فانوس واثنين وثلاثة إذا كانت الأسرة مكونة من طفلين أو أكثر، لافتًا إلى أن الفوانيس أسعارها تبدأ من ٢٥ جنيهًا حتى ٣٠٠ جنيه، بالإضافة إلى الفوانيس الكبيرة لديكور الشقق وتزيين الشوارع والمحلات والمقاهي.



صناعات الفوانيس صناعة مصرية



وقال نور أشرف، إن أغلب صناعات الفوانيس هذا العام صناعات مصرية يدوية بشكل كبير صنعت من خامات نظيفة، وأسعار الفوانيس في متناول الجميع، لافتًا إلى أن هناك أشكال جديدة للفوانيس هذا العام منها «فانوس محمد صلاح، الفانوس الخشبي، وفانوس الشمعة، وأشكال فوانيس ديزني للأطفال، وعربات الفول، ومدفع رمضان، وصانع الكنافة والإبريق».

اشتياق لطقوس رمضان

قال مصطفي محمود، بائع الفوانيس، إنه يوجد اشتياق كبير من الناس لشراء فوانيس رمضان، وزينة الشوارع، وديكور الشقق، موضحًا أن حركه الشراء زادت بشكل كبير هذا العام.

وتابع: «الفوانيس هذا الموسم ذات جوده مصرية عاليه، وتتنوع أشكال الفوانيس هذا الموسم، ومنها فوانيس الكوره الثلجية، ومحمد صلاح، والشمعة، والخشبية».

أما المواطنين، فقد تزاحمو لشراء فوانيس رمضان من الباعة، مشيدين بأسعار الفوانيس التي صممت لتناسب الجميع، موضحين أن الفرحة برمضان هذا العام شديدة؛ لأنها تأتي بعد جائحة كورونا.