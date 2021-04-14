الأربعاء 14 أبريل 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواعيد مسلسل المداح على النهار دراما

المداح
المداح

مواعيد مسلسل المداح على النهار دراما تصدر محركات البحث العالمية جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي وذلك بعد إذاعة أولى حلقاته أمس في أول أيام شهر رمضان الكريم.

 

مواعيد مسلسل المداح علي النهار دراما

وتنشر “الدستور” في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الأربعاء 14-4-2021 ، مواعيد مسلسل المداح علي النهار دراما وهو من بطولة الفنان حمادة هلال ويشاركه في البطولة الفنان أحمد بدير والفنان خالد سرحان ومحمد عز وحمال عبد الناصر ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان ومجموعة من الفنانين المتميزين الذي ساعدوا على اخراج ذلك العمل الدرامي بشكل متميز والذي من المتوقع أن يجذب إليه الكثير من المشاهدين من مختلف أنحاء الوطن العربي ويتم عرضه في تمام الساعة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة النهار دراما.

 

 احداث مسلسل المداح

وتدور أحداث مسلسل المداح حول ذلك الطفل صابر الذي تبناه رجل إمام الجامع من أجل أن يجعله ولد صالح وبالفعل كبر وتعلم واصبح من الأبناء الصالحين في بلدته ولكنه وقع في حب فتاة ويلجأ إلى استعمال طرق أخرى باستخدام أساليبه للدعوات التي كان قد تعلمها من والدة من أجل أن يشارك في أعمال سيئة الأمر الذي يجعله يقع في العديد من المشاكل ولكنه سرعان ما يرجع إلى طريق الهداية والتوبة.

مواعيد مسلسل المداح علي الفضائيات

قناة النهار

يعرض مسلسل المداح على قناة النهار في تمام الساعة التاسعة مساء.

 

قناة النهار دراما

يتم عرض مسلسل المداح على قناة النهار دراما في تمام الساعة العاشرة مساء.

 

قناة Art حكايات

يعرض مسلسل المداح على قناة Art حكايات في تمام الساعة السابعة مساء، و الاعادة الاولى تكون في تمام الساعة الثالثة صباحا، والإعادة الثانية تكون في تمام الساعة الحادية عشر صباحا .

 

قناة art حكايات 2

يعرض مسلسل art حكايات 2 في تمام الساعة الحادية عشر مساء .

 

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