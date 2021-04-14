الأربعاء 14 أبريل 2021
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رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير السياحة يبحث مع سفير الإمارات بالقاهرة سبل تعزيز التعاون

العناني وسفير الامارات
العناني وسفير الامارات

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، حمد بن سعيد سلطان الشامسى، سفير الإمارات بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية الذي حرص على زيارة وزير السياحة والآثار بعد تقلده مهام منصبه سفيراً لبلاده فى القاهرة.

واستهل العناني اللقاء بالترحيب بالسفير، متمنياً له التوفيق في مهام منصبه وإقامة طيبة وممتعة في مصر، وتناول الحديث مناقشة تعزيز سبل التعاون بين البلدين فى جميع المجالات السياحية والأثرية، والتجهيزات لمؤتمر السفر العربي (ATM)والذي سيعقد بدبي في مايو القادم.

خلال اللقاء، قدم السفير التهنئة للوزير بافتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط والنجاح الذي حققته احتفالية موكب المومياوات الملكية، معربًا عن إعجابه الشديد بالحضارة المصرية العريقة وما شاهده من آثار عظيمة أثناء زيارته إلى الأقصر الأسبوع الماضي، وأنه يجب العمل على دفع حركة السياحة الثقافية من الإمارات إلى الأقصر عن طريق توفير رحلات مباشرة بينهما.


وتستعد وزارة السياحة والآثار، لتنظيم حدث عالمي خلال الأشهر القليلة القادمة بنقل موكب الملك توت عنخ آمون الي المتحف المصري الكبيراستعدادا للافتتاح المرتقب له خلال العام الجاري.

وأكد وزير السياحة أن موكب الملك الذهبي توت عنخ آمون لن يقل أهمية حفل نقل المومياوات الملكية والذي تمتنظيمه من المتحف المصري بالتحرير الي المتحف القومي للحضارة الأسبوع الماضي.

وأعلنت وزارة السياحة أنه سيتم فتح الكشف الأثري الجديد "المدينة المفقودة تحت الرمال" والتي تم اكتشافها في البر الغربي فيالأقصر ،اليوم السبت، لوسائل الإعلام

في حين سجلت الامارات ثاني أعلى معدل إشغال فندقي في العالم لعام 2020 رغم الجائحة التي لا تزال تلقي بتبعاتها على مختلف الدول حيث حققت فنادق دبي ثاني أعلى معدلات إشغال على مستوى العالم، لتأتي بعد الصين وبنسبة 54.7%، رغم انخفاض معدل الإشغال إلى 37% على مستوى العالم، والذي سجل انخفاض ٤٣ % على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

بحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن منظمة السياحة العالمية ومجلس الإمارات للسياحة وصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارات إلى 14.8 مليون نزيل.

العناني وسفير الإمارات يناقشاتعزيز سبل التعاون بين البلدين جميع المجالات السياحية والأثرية

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