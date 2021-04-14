الأربعاء 14 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الخارجية: مساع مصرية لإخراج المرتزقة والمُقاتلين الأجانب من ليبيا

جريدة الدستور

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش.

وصرح المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، بأن وزير الخارجية أكدَّ خلال اللقاء استمرار مصر فى بذل مساعيها الرامية إلى تحريك مختلف مسارات الملف الليبي وصولًا إلى تسوية سياسية شاملة على نحو يحفظ وحدة ليبيا، ويضمن خروج كافة المرتزقة والمُقاتلين الأجانب منها، ويصون مُقدَّرات شعبها الشقيق ومؤسساته الوطنية، وبما يحقق تطلعات الشعب الليبي إلى الاستقرار والنماء.

 

كما أكد وزير الخارجية أهمية التزام مختلف الأطراف بتنفيذ مخرجات مُلتقى الحوار الوطني، وبالاستحقاقات الانتخابية وفق الأُطر الزمنية المُتفق عليها؛ إضافة إلى ضرورة وقف أى تدخلات أجنبية غير بناءة تُرسخ الانقسام الليبي، مشددًا في هذا الإطار على دعم مصر لأعمال لجنة 5+5 المُنبثقة عن مسار برلين باعتبارها الجهة المعنية بملف توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.

 

وأضاف حافظ أن الوزير سامح شكري أكد كذلك على دعم مصر للجهد المتصل الذي يقوم به المبعوث الأممي كوبيتش في مهمته للتوصل إلى الحل السياسي الذي يخدم الشعب الليبي ويحقق له طموحاته المشروعة في ليبيا مستقرة ومزدهرة.

 

من جانبه، أطلع المبعوثُ الأممي الوزيرَ شكري على نتائج اتصالاته الأخيرة مع الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، وعبر عن تقديره لجهود مصر الرامية إلى دعم التسوية في ليبيا، وتطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق مع القاهرة في هذا الشأن.

شكرى سامح شكري ليبيا وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التحقيقات تكشف ملابسات انتحار طفلة في الوراق

«الوزراء» يكشف حقيقة نقص حصة الزيت للفرد على البطاقات التموينية

حكم إفطار مريض كورونا وكفارة الصيام لمن لم يستطع قضاء ما عليه؟ (فيديو)

المستندات المطلوبة لربط محطة طاقة شمسية أعلى المنازل في «القومية للكهرباء»

مواعيد مسلسل المداح على النهار دراما

رئيس الوزراء يشدد على تطبيق الغرامات الفورية مع تزايد إصابات كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا

ماجد حبته

الحقوقيون والسد الإثيوبى

مؤمن المحمدي

يعنى إيه «رأى»؟

د. منى حلمى

أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعطل مكبرات صوت المسجد الأقصى

الاحتلال الإسرائيلى يمنع الصائمين من الإفطار قرب المسجد الأقصى

تفاصيل استهداف إيران لسفينة إسرائيلية في مياه الخليج