الرئيس السيسي يوجه بتطوير وتوسعة محور كوبرى 6 أكتوبر

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء محمد دكروري، بالمكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء أمجد المغربي، رئيس مجلس إدارة شركة المعرفة التطبيقية للبحوث والخدمات، والعميد عبدالعزيز الفقي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة شركة كودا مارمو للرخام، والمهندس أحمد الشمرلي، رئيس مجلس إدارة شركة الشمرلي للطبع والنشر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من منشآت، خاصةً مركز مصر الثقافي الإسلامي، والتصميمات الهندسية للجداريات والقاعات به، إلى جانب مسجد مصر وتصميماته الداخلية وما يضمه من قاعات كقاعة "دار القرآن الكريم".

وفي هذا السياق؛ وجه السيد الرئيس بمراعاة إخراج التصميمات الخاصة بمركز مصر الثقافي الإسلامي ومسجد مصر على نحو شديد الثراء والزخرفة، ليعكس التاريخ المصري الإسلامي العريق وامتداده على مدار العصور.

كما تم عرض الموقف التنفيذي للمتحف القومي للرياضة ومقر اللجنة الأوليمبية المصرية وباقي مقرات الاتحادات الرياضية المختلفة في العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى التصميمات الخاصة بالمداخل الرئيسية للعاصمة، وكذا التصميمات الهندسية الداخلية لمباني مجلسي النواب والشيوخ، والموقف التنفيذي للمحطة المركزية للحافلات.

كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصةً مشروعات الطرق والمحاور، بما فيها محاور نهر النيل في سمنود ومنفلوط والأقصر، والتي تأتي ضمن مشروع إنشاء شبكة محاور رئيسية متكاملة على النيل للربط بين ضفتيه على مستوى الجمهورية، لتسهيل واستيعاب الحركة المرورية اليومية الكثيفة وتسهيل حركة التجارة.

كما تم استعراض مخطط رفع كفاءة وتوسعة كوبري ٦ أكتوبر، حيث وجه الرئيس بسرعة البدء في التنفيذ ومراعاة أكبر قدر ممكن من التوسعة في الكوبري، والذي يعد محورًا رئيسيًا لربط شرق القاهرة بغربها، فضلاً عن تطوير وتوسعة كافة الطرق السطحية أسفله، ليتكامل ذلك المخطط مع جهود الدولة في تطوير شبكة الطرق والمحاور.