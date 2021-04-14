الشيخ الطاروطى يهدى «الدستور» آية من القرآن (فيديو)

أهدى القارئ الإذاعى الدكتور عبد الفتاح الطاروطى، قراء ومتابعى “الدستور”، آية "شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن"، وذلك تزامنا مع الاحتفال بقدوم شهر رمضان المعظم، متمنيا أن يعيده الله على جميع أمة الإسلام بالخير والبركة .



وأعرب الطاروطى عن سعادته لمشاركة قراء “الدستور” بهذا الإهداء، لافتا إلى حرصه على التواجد بصفة سنوية فى شهر رمضان على صفحات الجريدة.

والقارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطى، هو أحد أعلام التلاوة فى مصر والعالم العربى والإسلامى، ورئيس الهيئة العليا التحفيظ القرآن الكريم بالعالم الإسلامى، وهو ابن قرية طاروط، بمحافظة الشرقية، وهو الذى أنشأ على نفقته الخاصة معهد الطاروطى لإعداد القادة والمبتهلين، بعد أن جاءت فكرة إنشاء المعهد بعد ان انتشرت أجيال " دخيلة " على القراءة والإبتهال دون علم او دراسة او معرفة .

ويأتى للتعلم على يديه وفى معهده الكثير من طالبى العلم والقرآن من مختلف محافظات مصر ومن مختلف دول العالم الإسلامية والأوروبية.

يذكر أن القارئ الإذاعى الدكتور عبد الفتاح على الطاروطى من مواليد 29 ابريل 1965 ، اسمه هو نسبة لقرية طاروط دائرة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية حاصل على ليسانس اصول الدين والدعوة اسلامية ، تخرج من كلية اصول الدين بالزقازيق وذلك عام 1987 حين كان الدكتور أحمد عمر هاشم عميدا للكلية آنذاك ، تم تعيينه إماما بأوقاف الشرقية عام 1990 و هو الان فى درجة مدير عام بالأوقاف " كبير أئمة " ، متزوج ولديه 3 اولاد الكبرى أسماء طبيبة صيدلية وأحمد طالب بكلية الشريعة الوقانون ، و محمود طالب فى الصف الثانى الاعدادى جميعهم حافظين لكتاب الله تعالى، و قد تم تعيينه مؤخرا رئيسا للهيئة العامة لتحفيظ القرآن بالعالم الإسلامى .