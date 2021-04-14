الأربعاء 14 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الشيخ الطاروطى يهدى «الدستور» آية من القرآن (فيديو)

القارئ عبد الفتاح
القارئ عبد الفتاح الطاروطى

أهدى القارئ الإذاعى الدكتور عبد الفتاح الطاروطى، قراء ومتابعى “الدستور”، آية "شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن"، وذلك تزامنا مع الاحتفال بقدوم شهر رمضان المعظم، متمنيا أن يعيده الله على جميع أمة الإسلام بالخير والبركة .

وأعرب الطاروطى عن سعادته لمشاركة قراء “الدستور” بهذا الإهداء، لافتا إلى حرصه على التواجد بصفة سنوية فى شهر رمضان على صفحات الجريدة.

والقارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطى، هو أحد أعلام التلاوة فى مصر والعالم العربى والإسلامى، ورئيس الهيئة العليا التحفيظ القرآن الكريم بالعالم الإسلامى، وهو ابن قرية طاروط، بمحافظة الشرقية، وهو الذى أنشأ على نفقته الخاصة معهد الطاروطى لإعداد القادة والمبتهلين، بعد أن جاءت فكرة إنشاء المعهد بعد ان انتشرت أجيال " دخيلة " على القراءة والإبتهال  دون علم او دراسة او معرفة  .

ويأتى للتعلم على يديه وفى معهده الكثير من طالبى العلم والقرآن من مختلف محافظات مصر ومن مختلف دول العالم الإسلامية والأوروبية.

يذكر أن القارئ الإذاعى الدكتور عبد الفتاح على الطاروطى من مواليد 29 ابريل 1965 ، اسمه هو نسبة لقرية طاروط دائرة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية حاصل على ليسانس اصول الدين والدعوة اسلامية ،  تخرج من كلية اصول الدين بالزقازيق وذلك عام 1987 حين كان الدكتور أحمد عمر هاشم عميدا للكلية آنذاك ،  تم تعيينه إماما بأوقاف الشرقية عام 1990 و هو الان فى درجة مدير عام بالأوقاف " كبير أئمة " ، متزوج ولديه 3 اولاد الكبرى أسماء طبيبة صيدلية وأحمد طالب بكلية الشريعة الوقانون ، و محمود طالب فى الصف الثانى الاعدادى جميعهم حافظين لكتاب الله تعالى، و قد تم تعيينه مؤخرا رئيسا للهيئة العامة لتحفيظ القرآن بالعالم الإسلامى .

الشرقية قرآن شهر رمضان كتاب الله عبد الفتاح الطاروطي قارئ التلاوة شهر رمضان المعظم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر بـ«التعليم» يكشف حقيقة إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاتي لسنوات النقل

«الله يخربيتك القطر هيقف».. تداول فيديو لطفل يقود قطار بكفر الشيخ

النيابة العامة تفتح تحقيقا في وفاة 20 بحادث طريق أسيوط

الفرقاطة "برنيس" تنضم للقوات البحرية وتصل قاعدة الإسكندرية (فيديو)

التحقيقات تكشف ملابسات انتحار طفلة في الوراق

الشهيد محمد مبروك.. بطل من ذهب سطر ملحمة كشفت خيانة «مرسي» وجماعته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا

ماجد حبته

الحقوقيون والسد الإثيوبى

مؤمن المحمدي

يعنى إيه «رأى»؟

د. منى حلمى

أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

تحت شعار "الإخوان الإسرائيليون": انطلاق احتفالات يوم الاستقلال الـ 73

الاحتلال الإسرائيلي يعطل مكبرات صوت المسجد الأقصى

الاحتلال الإسرائيلى يمنع الصائمين من الإفطار قرب المسجد الأقصى