درة: «بين السما والأرض» مختلف تمامًا عن الفيلم

تشارك النجمة التونسية درة في الماراثون الرمضاني الحالي في بطولة مسلسل "بين السما والأرض" والتي تخوض بطولته بجانب النجم هاني سلامة.

وقالت الفنانة التونسية درة، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن الذي حمسها للمشاركة في مسلسل "بين السما والأرض" هو دورها المختلف، حيث تقدم شخصية تدعى "علا" زوجة هاني سلامة وتظهر خلالها وهي مرتدية الحجاب، مشيرة إلى أن هذه الشخصية تحتوي على العديد من التفاصيل الجديدة والشيقة.

وأضافت أن من أحد الأسباب التي دفعتها للمشاركة في "بين السما والأرض" هو عدد حلقات المسلسل، الذي يحتوي على 15 حلقة، والذي يشهدها الماراثون الرمضاني الحالي في أكثر من عمل، ويعتبر عودة جديدة لنوعية هذه الأعمال في الدراما المصرية والتي كانت تحدث قديما.

أحداث مسلسل “بين السما والأرض” مختلفة عن الفيلم

وتابعت الفنانة التونسية درة أن قصة المسلسل مأخوذة من رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، مؤكدة أن مسلسل "بين السما والأرض" مختلف تمام عن الفيلم الذي قُدم في عام 1960 للنجمة الكبيرة هند رستم والفنان الراحل إبراهيم عبدالمنعم، مشيرة إلى أن إسلام حافظ الذي وضع سيناريو وحوار العمل أضاف شخصيات جديدة للرواية بزوايا مختلفة ستفاجئ الجمهور.

وانطلقت الحلقة الأولى من مسلسل بين السما والأرض بإظهار المصعد الكهربائي الذي تدور في داخله أحداث العمل بطريقة درامية متنوعة ما بين الأكشن والدراما والكوميديا.

أبطال وصناع مسلسل بين السما والأرض

يشارك في بطولة مسلسل "بين السما والأرض" عدد كبير من النجوم، على رأسهم النجم هاني سلامة والنجمة يسرا اللوزي والفنانة التونسية درة والفنانة القديرة سوسن بدر والفنان القدير أحمد بدير والفنان محمد ثروت ومحمد الليثي وعدد آخر من النجوم، والمسلسل من تأليف إسلام حافظ وإخراج محمد جمال العدل والمسلسل من إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

مسلسل "بين السما والأرض" يعرض خلال الموسم الرمضاني على شبكة قنوات أون من خلال 15 حلقة في النصف الأول من الشهر الكريم، ويليه مسلسل كوفيد 25 من بطولة النجم يوسف الشريف في تجربة مختلفة بالدراما الرمضانية المصرية من أجل عدم المط والتطويل وتقديم تجربة درامية مركزة.