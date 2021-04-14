انقضاء دعوى محمد إبراهيم سليمان في «بوابات أرض الجولف» بالتصالح

تأجيل جلسات الحزام الأخضر لـ 2 مايو

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، في الحكم على محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، و4 آخرين من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابقين، في قضية تربح تتعلق بإنشاء أسوار وبوابات لمنطقة غرب الجولف التي يوجد للوزير الأسبق وأسرته أملاك بها، بانقضاء الدعوي بالتصالح.



صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة، وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبدالمقصود، وإسلام عاشور.



وكشف أمر الإحالة أن المتهمين محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، فؤاد مدبولي محمد، حسن خالد فاضل طنطاوي، محمد أحمد محمد عبدالدايم، محمد صلاح محمد نبيه، في غضون عام 2003 وحتى عام 2020، وافق "سليمان" على إقامة بوابات وأسوار منطقة غرب الجولف بالقاهرة الجديدة، لجعلها منطقة مغلقة على سكانها الذين من بينهم هو وأسرته، بالمخالفة للإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة، وكانت تكلفة تلك البوابات والأسوار قرابة 3 ملايين جنيه، بالإضافة لعمليات صيانة الطرق والإنارة واستهلاك الكهرباء لذات البوابات والأسوار والطرق حولها طوال السنوات السابقة وحتى عام 2020 بما يقارب 13 مليونًا.





- تأجيل محاكمة محمد إبراهيم سليمان في الحزام الأخضر لـ2 مايو



وقررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل جلسات محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، و4 آخرين، بتهمة إهدار المال العام في قضية بيع أراضي منطقة الحزام الأخضر، بمدينة السادس من أكتوبر، لجلسة 2 مايو المقبل.



وكانت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، والتي يترأسها المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أعلنت يوم 20 فبراير الماضي، عن توقيع تعاقد لتسوية وتصالح المتهمين محمد إبراهيم سليمان، ومحمد مجدي حسين راسخ، فيما نُسب إليهما ببعض القضايا، والتي أوضحت مصادر مطلعة أن قضية الحزام الأخضر من بينها.



حيث وقّعت اللجنة عقد تسوية وتصالح في الطلبين المُقدمين إليها من المتهمين محمد إبراهيم محمد سليمان، محمد مجدي حسين راسخ، للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليهما في بعض من القضايا، وبلغ إجمالي ما سدده المتهمان لصالح الدولة مبلغ مليار و315 مليونًا و701 ألف و24 جنيها.