موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021 ، تصدر محركات البحث العالمي جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة وذلك بعد إعلان وزارة الماليه بموعد صرف مرتبات الشهر الحالي.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

وتنشر “الدستور” في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الأربعاء الموافق 14-4-2021 ، موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021 ، في 33 وزارة وهيئة مختلفة ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 26-4-2021 وحتى يوم الأربعاء الموافق 28-4-2021.

ويتضمن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021 على 3 دفعات مختلفة وذلك خوفا من التزاحم علي ماكينات الصراحه لمنع حدوث انتاشر وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) ، وفي السطور القادمة سنشرح الدفعات بالتفاصيل فيما ياتي :

الدفعة الأول يوم الاثنين الموافق 26/4/2021

من وزارات "الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين، النقل، الاتصالات، القوى العاملة، الإنتاج الحربي، الهجرة، قطاع الأعمال العام، شؤون مجلس النواب، الداخلية، الأوقاف، الثقافة، الآثار، الإسكان، التجارة والصناعة، الطيران المدني، البيئة، السياحة، والبترول".

الجهات التابعة الوزارات من: "مصالح، وهيئات عامة خدمية، اقتصادية، ومديريات الشؤون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق".

وأيضا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب".

الدفعة الثانية الثلاثاء الموافق 27/4/2021

وزارات: "التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والجهات التابعة لها، ودواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة، والجامعات بمختلف المحافظات".

و صرف المرتبات: "للعاملين بالقضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة".

الدفعة الثالثة الاربعاء الموافق 28/4/2021

وزارات: "التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لهذه الوزارات، وكذلك مديريات التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة بالمحافظات".

وأخيرا "للعاملين بمشيخة الأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الأخرى التي لم تصرف مرتباتها في اليومين السابقين".