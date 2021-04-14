«الصحة» تبدأ الإجراءات الاستباقية للموجة الثالثة من كورونا

تطوير مستشفيات العزل وتحديث بروتوكولات العلاج

أكد مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والاستباقية لمواجهة الموجة الثالثة المتوقعة من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ«الدستور» أن وزارة الصحة والسكان قامت بتطوير مستشفيات الصدر والحميات ومستشفيات الفرز والعزل التي تستقبل الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، فضلاً عن تحديث بروتوكولات العلاج التي وضعتها اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستخدمة في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد لتشخيص الحالات وكذلك بروتوكولات العلاج والتي تم وضعها من قبل اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وأثبتت فاعليتها في ارتفاع معدل الشفاء للحالات المصابة بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد حذرت وزارة الصحة والسكان من احتمالية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة

وقال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا إن هناك ارتفاعا في أعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، متوقعا أن تزداد الحالات المصابة بكورونا خلال الفترة المقبلة خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح حسني في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن حالات الإصابات زادت داخل العائلات بشكل ملحوظ وهو ما تسبب فيه الاختلاط الزائد بين أفراد العوائل الكبيرة، مشيرا إلى أن الموجة الثانية من انتشار الفيروس بدأت في مثل هذه الأيام من العام الماضي.

وناشد حسني المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الانتشار المتوقع للفيروس وزيادة الاعداد خلال الفترة المقبلة وذلك للحد منه بقدر المستطاع، مطالبا المواطنين بعدم التواجد في أماكن مزدحمة والالتزام بارتداء الكمامات.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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