المحافظ يهنئ نادي أسوان بقرار تخصيص أرضه بالإيجار

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة لنادى أسوان الرياضى على صدور قرار المواقفة من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على تخصيص قطعة الأرض المقام عليها النادى بمدينة أسوان لصالح النادي ذاته بالإيجار الإسمى وذلك بسند من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.



جاء ذلك في اتصال تليفونى من محافظ أسوان لرئيس النادى اللواء أحمد سليمان.

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على أن صدور هذا القرار سيحقق الاستقرار الكامل لهذا النادى العريق والذى يمثل المحافظة في أكبر مسابقة رياضية وهو دورى الأضواء لكرة القدم، لافتاً إلى دعم المحافظ المستمر لهذا الصرح الرياضى لإستكمال رسالته الرياضية والشبابية والإجتماعية والترفيهية لخدمة أبناء المجتمع الأسوانى.



ومن جهة أخرى كان قد كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن أنه بناء على موافقة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على الإعلان عن الدورة التدريبية للدفاع الوطنى رقم ( 51 ) بأكاديمية ناصر العسكرية " كلية الدفاع الوطنى " خلال الفترة من 10/7/2021 وحتى 30/6/2022 والتي تأتي إمتداداً لأواصر التعاون بين القوات المسلحة والوزارة فإنه تم تكليف المسئولين بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات المختلفة لترشيح من ينطبق عليهم الشروط من العاملين بكل جهة.

وجاء ذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لتأهيل الكوادر الشبابية للوصول للجودة العالية في تقديم الخدمات الجماهيرية المختلفة بما يصب في صالح المواطن الأسوانى.



وأشار إلى أن الشروط التي يجب الإلتزام بها عن ترشيح العاملين للإلتحاق بالدورة التدريبية تتضمن بأن يكون المرشح موظفاً بالدرجة الأولى أو درجة المدير العام وما يعادلها ، وأن يكون حاصلاً على مؤهل عالي ويفضل من الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراة ، وألا يزيد سن المتقدم عن 50 عاماً في بداية الدورة ، ويفضل إجادته للغة الإنجليزية ، والتفرغ الكامل للدراسة لمدة عام ، وأن يتفرغ الدارس تفرغاً كاملاً للدراسة مع عدم قيام جهة عمله بتكليفه بمهام أو أنشطة في مجال وظيفته خلال فترة الدورة.