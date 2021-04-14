بلاغ يتهم صاحبة مبادرة تعدد الزوجات بالإساءة لسيدات مصر

اتهمتهن بممارسة الزنا والفجور

تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ إلى المستشار النائب العام، ويجري فحصه حاليا من قبل المكتب الفني للمستشار النائب العام، اتهم فيه المدعوة منى أبو شنب، صاحبة مبادرة تعدد الزوجات، بالإساءة لسيدات ونساء مصر واتهامهن بالفجور وإقامة علاقات غير شرعية على أزواجهم وممارستهم الزنا.

- نص البلاغ

وقال المحامي في بلاغه أنه بتاريخ 8/4/2021 خرجت المقدم ضدها البلاغ والتي تدعي أنها إعلامية من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بفيديو اتهمت فيه النساء المصريات بإقامة علاقات غير شرعية، كما اتهمتهن بممارسة الزنا والفجور وقامت بسبهن وقذفهن والخوض في أعراضهن، وهو ما يمثل جريمة سب وقذف المعاقب عليها بالمواد 302 و 303 و305 من قانون العقوبات المصري.

- اتهام بنشر أخبار كاذبة

كما اتهم "محمود" في بلاغه، المقدم ضدها البلاغ بتعمدها نشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا أن تلك الاتهامات الكاذبة تمثل إهانة للمجتمع المصري وللدولة المصرية، وأنها تؤدى إلى تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وإثارة القلاقل والفتنة داخل المجتمع المصري والإضرار بالأمن القومي المصري والتحريض ضد نساء وسيدات مصر وتشويه صورة المرآة المصرية.

وطالب في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمدعوة منى أبو شنب صاحبة مبادرة تعدد الزوجات لارتكابها الجرائم سالفة الذكر، ووضع اسم المقدم ضدها البلاغ على قوائم الممنوعيين من السفر لحين الانتهاء معها في الاتهامات الموجهة إليها بالبلاغ.

- طلب بوضع اسمها في قائمة الممنوعين من السفر

كما طلب تحريات الأجهزة الأمنية للتوصل إلى صاحبة الفيديو المسيء لسيدات ونساء مصر، و الاستعلام من نقابة الإعلاميين من كون المدعوة منى أبو شنب مقيدة في جداول بالنقابة من عدمه، وإحالتها إلى محاكمة جنائية عاجلة، وإصدار أمر ضبط وإحضار لصاحبة مبادرة تعدد الزوجات لارتكابها الجرائم سالفة الذكر، ووضع اسم المقدم ضدها البلاغ على قوائم الممنوعين من السفر لحين الانتهاء معها فى الاتهامات الموجهه اليها بالبلاغ، وطلب تحريات الاجهزة الامنية للتوصل الى صاحبة الفيديو المسئ لسيدات ونساء مصر.