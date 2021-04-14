ضبط 17 طن لحوم وأسماك ودواجن فاسدة بالشرقية

أوضح الدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، أن إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات البيطرية، بالإشتراك مع الجهات المعنية وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، شنت خلال الفترة من 28 مارس إلى 10 إبريل 2021 حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمختلف المراكز والمدن والأحياء.

وتم خلال الحملات المرور على (محلات جزارة - ثلاجات حفظ لحوم - مجازر الدواجن - محلات بيع الدواجن - محلات بيع الأسماك - شوادر بيع أسماك - سوبر ماركت - ثلاجات مصانع تصنيع وبيع اللحوم).

وأسفرت الحملات التفتيشية عن تحرير 49 محضر مخالفة، كما تم ضبط 263 كجم لحوم ذبح خارج المجازر و172 كجم لحوم مصنعة وكبدة وطن و440 كجم دواجن و9 أطنان و764 كجم أسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمي و6 أطنان و75 كجم أسماك بدون بيانات، و 90 كجم طيور و143 لحوم مصنعة ودهون و455 كجم أسماك .

وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد مدير مديرية الطب البيطرى، أنه تتواصل جهود المديرية بالشرقية وتكثيف الحملات التفتيشية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أكد على الدكتور بركات محمد على، مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية و الرقابية علي محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة و مراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً علي ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.