تأجيل محاكمة المتهمين بتهريب المهاجرين خارج البلاد إلى الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة تشكيل عصابي تخصص في تهريب المهاجرين إلى خارج البلاد في القضية رقم 13460 لسنة 2020 جنايات النزهة لجلسة غدًا؛ للحكم.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وتامر محمد رياض وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود، وإسلام عاشور.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم "عماد .س، عسران .ل، مينا .ع، يحيى .ك، وليد .ع، طه .م ، رمزي .ل، صبحي .ج، عماد .ب، محمد .ع" أسسوا جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في زعامة الأول المتواجد بدولة تركيا ويقتصر دوره على تسهيل تهريب المهاجرين من دولة تركيا إلى دولة اليونان واستقطاب كلا من الثاني حتي الرابع ومن السابع حتي العاشر المهاجرين المهربين واستلام المبالغ المالية ويتولي الخامس والسادس استقبالهم بدولة تركيا لتسهيل تهريبهم إلى دولة إيطاليا وإتمام جريمتهم من اجل الحصول علي منافع مادية تتراوح فيما بين مائة وعشرون ومائتي الف جنيه عن المهاجر.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين شرعوا في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بأن شرعوا في تدبير انتقال المهاجرين مصطفي محمد ، محمد عبد الحميد ، محمد نسيم ، سيف الدين نصر ، نادر السيد ، شعبان محمد ، بيتر شريف ، روماني ايمن ، عاطف عياد ، فادي عاطف ، احمد مجدي ، نصر صابر بطريق غير مشروع إلى دولة ايطاليا عبر دولتي تركيا واليونان حال كونهم لم يبلغوا ثمانية عشر سنة ميلادية إلا أنه قد أوقف اثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به ألا وهو ضبط المهاجرين بميناء القاهرة الجوي حال كون الجريمة غير وطنية ومن جماعة اجرامية منظمة وكون المتهمين من مؤسسيها وأعضائها.

وأقر الشاهد الأول مصطفي محمد، 18 سنة، نجار بأنه اتفق مع المتهمان الرابع والسابع لتسفيره الي دولة ايطاليا عبر دولتي تركيا واليونان مقابل حصوله علي مبلغ مالي قدره مائة وثمانون الف جنيه وحال وصوله لتركيا سيقوم المتهم الخامس بتهريبه منها الي دولة إيطاليا إلا أنه حال تواجده بميناء القاهرة الجوي لانهاء اجراءات سفره تم ضبطه.

وأضاف الشاهد الثاني نادر السيد ، 15 سنة ،طالب بانه اتفق مع المتهم الاخير لتسفيره الي دولة ايطاليا عبر دولتي تركيا واليونان مقابل حصوله علي مبلغ مالي قدره مائتي الف جنيه وحال وصوله لتركيا سيقوم المتهم الاول بتهريبه الي دولة اليونان وسيقوم المتهم الخامس بتهريبه منها الي دولة ايطاليا الا انه حال تواجده بمينااء القاهرة الجوي لانهاء اجراءات سفره تم ضبطه

وأضاف الشاهد الثالث عاطف عياد، 17 سنة ، طالب بأنه اتفق مع المتهمان الثامن والتاسع لتسفيره الي دولة ايطاليا عبر دولتي تركيا واليونان مقابل حصوله علي مبلغ مالي قدره مائة وثمانون الف جنيه وحال وصوله الي تركيا سيقوم المتهم الاول بتهريبه الي دولة اليونان وسيقوم آخ مجهول يدعي ابو جورج بتهريبه منها الي دولة ايطاليا الا انه حال تواجده بميناء القاهرة الجوي لانهاء اجراءات سفره تم ضبطه.

كما أضاف الشاهد الرابع نصر صابر ، 17 سنة ، طباخ بأنه اتفق مع المتهم الثاني لتسفيره الي دولة ايطاليا عبر دولتي تركيا واليونان مقابل حصوله علي مبلغ مالي قدرهةمائة وخمسون الف جنيه وحال وصوله الي تركيا سيقوم المتهم الاول بتهريبه الي دولة اليونان وسيقوم آخر يدعي حكيم بتهريبه منها الي دولة ايطاليا الا انه حال تواجده بميناء القاهرة الجوي لانهاء اجراءات سفره تم ضبطه.

واستمعت النيابة العامة الي اقوال نشأت حسين ، عميد شرطة مفتش بالادارة العامة للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، ان المتهمين اسسوا واداروا جماعة اجرامية منظمة تعمل بصفة سرية ومنظمة داخل وخارج البلاد تخصصت في استقطاب ونقل وتهريب راغبي السفر خارج البلاد بطريقة غير شرعية مقابل الحصول علي مبالغ مالية .

واضاف نشأت ان تحرياته اسفرت ان المتهم الاول يتولي زعامتها ومتواجد بدولة تركيا ويقتصر دوره علي تسهيل تهريب المهاجرين من دولة تركيا الي دولة اليونان واستقطاب كلا من الثاني حتي الرابع ومن السابع حتي العاشر من المهاجرين المهربين واستلام المبالغ المالية ويتولي الخامس والسادس استقبالهم بدولة تركيا لتسهيل تهريبهم الي دولة ايطاليا واتمام جريمتهم من اجل الحصول علي منافع مادية تتراوح فيما بين مائة وعشرون ومائتي الف جنيه عن المهاجر.