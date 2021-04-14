«كأنها فى العشرينات».. أسرار رشاقة وجمال شعر النجمة شريهان

خطفت الفنانة شريهان الأنظار فى أول أيام رمضان، بظهورها مجددا على الشاشة بعد غياب طويل، فقد أطلت على جمهورها من خلال إعلان لإحدى شركات الاتصالات، لتبدو فى العشرينات من عمرها، وجهها يحتفظ بنضارته، وجسدها يعلن عن رشاقة مثالية، أما شعرها لم ينقص جماله شيئًا منذ أن كانت تقدم الفوازير فى أيام صباها.

ونستعرض أسرار جمال ورشاقة الفنانة شريهان بعد ظهورها.

سر جمال شعرها

تميزت شريهان بشعرها الطويل، الذي يمتلك لمعانًا ساحرًا وإنسدلًا ناعمًا على أكتافها، وكثافة ترغب كل فتاة فى أن تحصل عليها، وفي تصريحات سابقة لوسائل الإعلام، كشفت شريهان عن سر جمال شعرها بأنها تستخدام زيت الزيتون الذى يغذى الشعر ويحافظ على نضارته ولمعانه، وتضيف إليه الثوم فى بعض الأحيان، لتقوية خصلات شعرها، فهى تنقع 5 حبات من الثوم في زيت الزيتون على مدار يومين، ثم تبدأ باستعماله مرة في الأسبوع.

ومع هذه الخلطة السحرية والطبيعية فى نفس الوقت، تفضل شريهان التخلص من أطراف شعرها حتى ينمو بصورة أكبر، فهى تعتنى به دائمًا.

سر نضارة بشرتها

تحتوى وجبات النجمة شريهان دائماً على الخضروات والفاكهة التى تمنح الجسم الحيوية اللازمة ونضارة البشرة، فهى تفضل تناول كل ما هو طبيعي، ومفيد لصحتها وجسمها، حيث إن الفاكهة تمد جسمها بالفيتامينات اللازمة، كما أنها تحتوى على سعرات حرارية أقل بكثير من باقى أنواع الأطعمة.

سر رشاقتها

أما عن رشاقة شريهان، فتعشق النجمة اللامعة والفنانة شريهان ممارسة الرياضة، فهى وسيلتها لقوام ممشوق، بدون أى زيادة فى الوزن، فتحرص على ممارسة الرياضة والرقص، خاصة "الأيروبكس" الذي يساعدها بشكل كبير في منح جسدها الليونة اللازمة، والحفاظ على وزنها ورشاقتها.

عصير الجرجير

عُرف عن شريهان حبها للعصائر الطبيعية، خاصة عصير الجرجير، الذى يحتوى على فوائد سحرية لنضارة البشرية، وصحة الشعر، كما يسهم فى زيادة كثافته ولمعانه، كما تحرص على شرب الماء طوال اليوم، والذي يخلص الجسم من السموم، ويسهم فى إنقاص الوزن بسهولة.