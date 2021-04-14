صابر الرباعي ضحية برنامج «خمس نجوم» الليلة على MBC مصر

بعد كهربا وهيفاء.. صابر الرباعي نجم الحلقة الثالثة من "خمس نجوم"

يحل النجم التونسي صابر الرباعي ضيف الحلقة الثالثة من برنامج خمس نجوم، وهو برنامج المقالب الكوميدي الذي يعرض بشكل حصري على قناة "MBC مصر" في تمام التاسعة مساءً.

ويضم برنامج خمس نجوم للمرة الأولى دفعة واحدة وهم غادة عادل، والنجمة نور، والفنان كريم فهمي، والنجم مصطفى قمر، والشاب محمد الشرنوبي، والبرنامج عبارة عن حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، مما يُفجّر الكثير من المواقف المضحكة.

وتشهد حلقات برنامج خمس نجوم استضافة عدد كبير من الفنانين، منهم النجمة التونسية درة والفنانة نوال الزغبي وصابر الرباعى ووائل جسار وهيفاء وهبي وأحمد فهمى وأحمد فهمى وعبد الفتاح الجرينى وحسن شاكوش وحمو بيكا وزينة وريهام عبد الغفور وعدد كبير من النجوم المشاركين في الحلقات.

وكان نجم النادي الأهلي محمود كهربا قد حل ضيفا على الحلقة الأولى من البرنامج الجديد وشهد البرنامج مجموعة من المواقف الكوميدية التي وقع فيها كهربا حيث تتطرق الفكرة إلى استقدام ضيف لعمل معه حوار في أحد الفنادق وتبدأ المضايقات بداية من بوابة الدخول من قبل أفراد الأمن وكلاب الحراسة وتستمر المضايقات من كل المحيطين حتى دخوله ومن ثم تبدأ أعصاب الضيف في التوتر حتى يعترف النجوم بأنه وقع تحت تأثير المقلب.

بينما حلت الفنانة هيفاء وهبي ضيفا على البرنامج في حلقته الثانية والتي عرضت أمس في حلقة مميزة وغير تقليدية حيث تتعرض للكثير من المواقف المُثيرة والمُفاجآت الغير متوقعة.



وجاءت هيفاء لموقع التصوير من أجل المشاركة في تجارب تصوير لأحد الإعلانات، لتجد باستقبالها نور مع كريم وغادة والشرنوبي في ساحة سباق سيارات دريفتينج، وعلى هيفاء قيادة إحدى السيارات بصحبة نور وغادة، بينما كريم والشرنوبي في السيارة الأخرى، وتتولى نور وغادة تسخين هيفاء لكي تتحمس في السباق، وتندفع السيارة الأخرى في حادث تصادم يصاب به كريم، ويبدأ الجميع في إلقاء اللوم على هيفاء.

عدم توقع أن تأتي الخدعة من نور، واستغراق الجميع في إظهار التأثر، كاد أن يدفع هيفاء للانهيار خوفاً على كريم الذي لم يكن في السيارة من الأصل وتمت الاستعانة ببديل للقيام بدوره، واستعان فريق البرنامج بخرطوم مطافئ لتهدئة انفعالها بعد كشف الخدعة لها.