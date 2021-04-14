الأربعاء 14 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

على ربيع ينهي تصوير «أحسن أب».. اليوم

على ربيع
على ربيع

ينتهي الفنان علي ربيع، اليوم، من تصوير آخر مشاهد مسلسله “أحسن أب” والذي يعرض خلال السباق الرمضاني. 

 

وقال “ربيع” في تصريحات خاصة للدستور إنه سعيد بردود الافعال حول العمل الذي يقدمه بشكل مختلف. 

 

وعرضت قناة “الحياة” أمس الحلقة الأولى من المسلسل،وبدأت بجريمة سرقة يخطط لها علي ربيع، مع اثنين من أصدقائه، لتهب المطبعة الأميرية للكتب، ظنا منهم أنها مطبعة نقود.

وأرتدى المشاركون في الجريمة أقنعة سرعان ما اضطروا إلى خلعها بسبب الحر، ثم اكتشفوا أثناء الجريمة أنهم في مكان خاطئ بسبب gps.

ويجسد علي ربيع خلال أحداث "أحسن أب" شخصية حرامي يسعى للمشاركة فى إحدى المسابقات من أجل الفوز بجائزتها المالية الكبرى، ما يجعله ينتحل شخصية أب، ويأتي بطفل من أطفال الشوارع ليجسد دور ابنه، في إطار كوميدي خلال 15 حلقة.

وانتهى “ربيع” مؤخرا من تسجيل تتر البداية والنهاية بصحبة مطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش، ويقوم المخرج معتز التوني بمونتاج الحلقات بالتزامن مع التصوير الذي يستمر لمدة 18 ساعة يوميا. 

مسلسل "أحسن أب" تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع، هاجر أحمد، أحمد تهامي، حسام داغر، سامي مغاوري، وعدد من الفنانين من تأليف محمد المحمدي، وأحمد محيي وإخراج معتز التوني.

ويعرض مسلسل على قناة الحياة الساعة 6:30 مساءً، يوميًا خلال شهر رمضان، على أن يكون ميعاد الإعادة الأولى الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11:15 صباحا، كما يعرض بالقناة الأولى وقناة دبي وقناة dmc وقناة دريم

 

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